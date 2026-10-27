La promesa de Enzo Fernández que sacudió las redes: fue en medio de su separación de Valentina Cervantes

"Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe, y quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo", expresó el futbolista.

La frase generó repercusión entre sus seguidores, especialmente por el contexto familiar que atraviesa el jugador desde la crisis que vivió con Valentina Cervantes. De todos modos, Enzo no hizo referencias a conflictos actuales ni vinculó su mensaje con aquella separación: sus palabras estuvieron dedicadas al cumpleaños de Benjamín.

Por su parte, Valentina Cervantes también compartió una publicación para celebrar los tres años de su hijo. La modelo acompañó el saludo con fotografías y videos del pequeño y le dedicó un mensaje cargado de cariño.

"Feliz cumpleaños Benjamín Jesús. Sos tan único y tan especial. Nos alegras todos los días con tus ocurrencias y tus carismas. Te amamos con todo nuestro corazón", escribió.

La celebración familiar volvió a poner a Enzo y Valentina en el centro de la atención, luego de la separación que anunciaron en 2024 y de su posterior reconciliación. En aquel momento, la noticia sorprendió a sus seguidores, que seguían de cerca la relación de la pareja.

Esta vez, el motivo fue otro: una promesa pública que Enzo Fernández quiso dejarle a su hijo en una fecha importante. El mensaje no tardó en circular por las redes y volvió a despertar el interés por la vida personal del futbolista, aunque ninguno de los dos hizo declaraciones que permitan vincular la dedicatoria con una nueva crisis de pareja.