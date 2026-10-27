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La promesa de Enzo Fernández que sacudió las redes: fue en medio de su separación de Valentina Cervantes

Enzo Fernández hizo una inesperada promesa y un detalle llamó la atención de todos. Enterate.

La promesa de Enzo Fernández que sacudió las redes: fue en medio de su separación de Valentina Cervantes

Enzo Fernández volvió a quedar en el centro de la escena por una publicación que no pasó inadvertida en las redes sociales. El futbolista de la Selección argentina aprovechó una fecha especial para dedicarle unas palabras a su hijo Benjamín, pero una promesa en particular se destacó en su mensaje y despertó el interés de sus seguidores.

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Este lunes, el pequeño cumplió tres años y el mediocampista compartió distintas fotografías para celebrar su día. Benjamín es fruto de su relación con Valentina Cervantes, con quien Enzo atravesó una separación en 2024 y luego se reconcilió.

"Feliz cumpleaños, mi segundo bebé. Ya son 3 añitos desde que llegaste a alegrarnos la vida. Gracias por cada risa, por tus locuras, por tu rebeldía y por ser como sos", escribió el jugador junto a las imágenes.

Sin embargo, hubo una parte de la dedicatoria que se llevó todas las miradas. Enzo Fernández le hizo una promesa contundente a su hijo y dejó en claro cuál es su compromiso con él, más allá de cualquier circunstancia.

"Me encanta verte crecer y disfrutar cada momento con vos, hijo. Te amo muchísimo, mi príncipe, y quiero que sepas que papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo", expresó el futbolista.

La frase generó repercusión entre sus seguidores, especialmente por el contexto familiar que atraviesa el jugador desde la crisis que vivió con Valentina Cervantes. De todos modos, Enzo no hizo referencias a conflictos actuales ni vinculó su mensaje con aquella separación: sus palabras estuvieron dedicadas al cumpleaños de Benjamín.

Por su parte, Valentina Cervantes también compartió una publicación para celebrar los tres años de su hijo. La modelo acompañó el saludo con fotografías y videos del pequeño y le dedicó un mensaje cargado de cariño.

"Feliz cumpleaños Benjamín Jesús. Sos tan único y tan especial. Nos alegras todos los días con tus ocurrencias y tus carismas. Te amamos con todo nuestro corazón", escribió.

La celebración familiar volvió a poner a Enzo y Valentina en el centro de la atención, luego de la separación que anunciaron en 2024 y de su posterior reconciliación. En aquel momento, la noticia sorprendió a sus seguidores, que seguían de cerca la relación de la pareja.

Esta vez, el motivo fue otro: una promesa pública que Enzo Fernández quiso dejarle a su hijo en una fecha importante. El mensaje no tardó en circular por las redes y volvió a despertar el interés por la vida personal del futbolista, aunque ninguno de los dos hizo declaraciones que permitan vincular la dedicatoria con una nueva crisis de pareja.

En pocas palabras

  • Promesa de Enzo Fernández: El futbolista dedicó un emotivo mensaje a su hijo Benjamín por su tercer cumpleaños.
  • Contenido del mensaje: Aseguró a su hijo que
Resumen generado por Thinkindot AI
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