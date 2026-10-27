Presos lo tenían de rehén en la penitenciaría, su familia viajaba al lugar aterrados y todo terminó de la peor manera por accidente en la ruta

Accidente fatal en la Ruta 7: cómo ocurrió el choque

El episodio se registró cuando todavía era de noche y las condiciones meteorológicas complicaban la circulación por distintos sectores de la Zona Este mendocina.

De acuerdo con la información inicial, la camioneta circulaba por la Ruta 7 en dirección hacia la Ciudad cuando, alrededor de las 4.30, se salió de la calzada. El recorrido terminó abruptamente al impactar contra un árbol ubicado a la vera del camino.

La violencia del choque provocó consecuencias fatales para dos de las ocupantes, que viajaban en los asientos traseros de la Ford Ranger.

El lugar del siniestro se encuentra entre el Carril Montecaseros y el Carril Buen Orden, a la altura aproximada del kilómetro 1.000. La ubicación y las circunstancias del hecho serán parte de las actuaciones destinadas a reconstruir la secuencia del accidente.

Por el momento, no se estableció de manera definitiva por qué la camioneta abandonó el asfalto. Si bien las lluvias aparecen como un elemento relevante para analizar, será necesario determinar si la calzada mojada fue determinante o si intervinieron otras circunstancias.

Entre los puntos que deberán esclarecerse se encuentran:

La mecánica del accidente: cómo se produjo el despiste y de qué manera el vehículo terminó contra el árbol.

Las condiciones de circulación: la lluvia intensa que afectaba a la región durante la madrugada.

La trayectoria de la camioneta: el recorrido previo al impacto contra el pimiento.

Las consecuencias para los ocupantes: dos fallecimientos y tres personas trasladadas para recibir atención médica.

La información disponible corresponde a las primeras actuaciones conocidas tras el siniestro, por lo que las circunstancias exactas permanecen bajo investigación.

Accidente fatal en la Ruta 7: quiénes viajaban en la camioneta

La camioneta involucrada sería una Ford Ranger doble cabina que, según los datos preliminares, pertenecería al área de preventores de la Municipalidad de La Paz.

En el vehículo viajaban cinco personas. Las dos mujeres que ocupaban los asientos traseros fallecieron, mientras que los otros tres ocupantes sufrieron politraumatismos y fueron trasladados al hospital Perrupato para su evaluación.

La información inicial identificó a las víctimas fatales como Ana Estrada y Alejandra Flores, quienes serían la madre y la madrina de Mauro Sugasti, un agente penitenciario que quedó vinculado a otro episodio ocurrido en Mendoza durante la misma jornada.

La identificación y los vínculos familiares fueron difundidos en las primeras informaciones sobre el caso. Los datos deberán considerarse dentro del carácter preliminar de la información disponible.

En cuanto a las personas heridas, los primeros reportes médicos señalaron que ninguna se encontraba en peligro de vida, aunque todas debían continuar bajo evaluación profesional debido a la violencia del impacto.

Los tres ocupantes que sobrevivieron fueron derivados al hospital Perrupato para recibir asistencia y completar los estudios correspondientes.

Accidente fatal en la Ruta 7: el estado de salud de los tres heridos

Los primeros informes médicos indicaron que los sobrevivientes presentaban distintas lesiones producto del choque. Aunque los cuadros fueron considerados clínicamente estables, los profesionales dispusieron evaluaciones complementarias para descartar lesiones de mayor gravedad.

El detalle inicial de las personas asistidas es el siguiente:

Manuel Varas, de 35 años: preventor. Presentaba policontusiones que no fueron consideradas graves y dolor en la cadera, sin evidencia inicial de lesión ósea. Su estado clínico era bueno.

Yamila Nuñez, de 39 años: preventora. Sufrió policontusiones, además de dolor en el hombro y en la cadera derecha. También fue reportada clínicamente estable.

Jorge Sugasti, de 34 años: hermano de Mauro Sugasti, el penitenciario relacionado con el otro episodio ocurrido en Mendoza. Presentaba policontusiones y dolor de cabeza, sin lesión ósea detectada inicialmente.

Los tres pacientes fueron atendidos teniendo en cuenta la gravedad de la cinemática del accidente, es decir, la energía involucrada en el impacto y el riesgo de que existieran lesiones que no resultaran evidentes durante la primera revisión.

Por ese motivo, los equipos médicos aguardaban completar las evaluaciones posteriores a las tomografías para contar con un panorama más preciso sobre la evolución de cada uno.

Que los heridos estuvieran fuera de peligro no significaba que los estudios estuvieran concluidos. La atención posterior al choque resultaba importante para descartar complicaciones y determinar si necesitaban otros controles o tratamientos.

Accidente fatal en la Ruta 7 y su vínculo con la toma de un rehén en Mendoza

El siniestro vial adquirió otra dimensión informativa por la relación que tendrían las dos mujeres fallecidas con un hecho ocurrido en el ámbito penitenciario mendocino.

Durante la misma jornada se conoció un episodio en la cárcel de Boulogne Sur Mer, ubicada en la Ciudad de Mendoza, en el que internos habrían retenido a un agente penitenciario identificado como Mauro Sugasti.

Según las primeras versiones difundidas, las dos mujeres que murieron en el accidente serían familiares del penitenciario involucrado en la toma de rehén. Una de ellas sería su madre y la otra, su madrina.

La relación entre ambos acontecimientos fue señalada en las informaciones iniciales, aunque se trata de hechos diferentes: por un lado, el accidente vial ocurrido sobre la Ruta 7 y, por otro, el episodio registrado dentro del establecimiento penitenciario.

La coincidencia temporal y el presunto vínculo familiar explican por qué ambos casos quedaron relacionados en la cobertura periodística de la jornada.

Sin embargo, esa conexión no modifica las circunstancias que deben esclarecerse en la investigación vial. La prioridad será reconstruir el choque, determinar qué provocó que la camioneta se saliera de la ruta y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Accidente fatal en la Ruta 7: la lluvia, una de las hipótesis bajo análisis

Las condiciones meteorológicas son uno de los aspectos que aparecen en los primeros reportes sobre el siniestro. Al momento del choque, llovía intensamente en la Zona Este de Mendoza y el asfalto se encontraba mojado.

La presencia de agua sobre la calzada puede reducir la adherencia de los neumáticos y modificar el comportamiento de un vehículo durante una maniobra. No obstante, no alcanza con la lluvia para establecer por sí sola la causa de un accidente.

Para determinar qué sucedió en este caso será necesario analizar las circunstancias concretas de la circulación y los elementos que puedan aportar las actuaciones correspondientes.

Entre los aspectos relevantes se encuentran:

El estado de la calzada en el tramo donde ocurrió el despiste.

Las condiciones de visibilidad durante la madrugada.

La trayectoria previa de la Ford Ranger antes de salir del asfalto.

La secuencia del impacto contra el árbol ubicado al costado de la ruta.

Hasta el momento, no se difundieron precisiones concluyentes que permitan determinar cuál de estos factores tuvo mayor incidencia.

El choque dejó dos víctimas fatales y tres personas heridas, además de una serie de interrogantes sobre la mecánica del siniestro. La evolución médica de los sobrevivientes y el avance de las actuaciones permitirán completar el panorama de lo ocurrido.

El dato central es que dos mujeres murieron tras el despiste de una camioneta en la Ruta 7, en medio de una madrugada lluviosa en Mendoza. Las otras tres personas que viajaban en el vehículo fueron hospitalizadas y, según los primeros informes, permanecían fuera de peligro mientras se completaban los estudios médicos.





La toma del penitenciario como rehén

Un agente penitenciario, identificado como Mauro Alejandro Zugasti, de 35 años, fue liberado a las 8.30. Había sido tomado como rehén en la madrugada de este martes en el pabellón 16 del penal Boulogne Sur Mer en reclamo de visitas y que sean trasladados al penal Almafuerte, en Campo Cacheuta.

Lo confirmó el juez penal Sebastián Sarmiento al periodista Matías Pascualetti, de radio Nihuil. "La situación está controlada. Los internos pedían mejoras y traslados a otros penales. Ya volvió todo a la normalidad", señaló el magistrado cuando se retiraba del complejo penitenciario.

El procurador penitenciario Luis Romero dijo a Nihuil que los reos que tomaron de rehén al penitenciario Zugasti serán trasladados a la cárcel Almafuerte, de máxima seguridad, en Campo Cacheuta. Que habían estado alojados allí mientras cumplían la etapa inicial de las condenas a prisión por un caso resonante y que desde hace un tiempo estaban en Boulogne Sur Mer como parte del cumplimiento del régimen progresivo de la pena.