Luis Zahera brilla en Netflix con el estreno de la nueva temporada de la serie española más vista

Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller español y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

Luis Zahera brilla en Netflix con su película más vista y apenas dura 96 minutos. (Foto: Archivo)

Cómo será Clanes, temporada 2 en Netflix con Luis Zahera

La historia de la segunda temporada de Clanes comenzará tres años después de los acontecimientos que marcaron la primera entrega. El paso del tiempo modificó las circunstancias personales de los protagonistas, pero no consiguió borrar las consecuencias de sus vínculos con el narcotráfico.

Ana y Daniel volverán a quedar involucrados en las actividades de las organizaciones criminales, aunque esta vez sus decisiones los colocarán en posiciones enfrentadas.

Daniel aceptará una última misión marítima para ayudar a su padre. Su decisión implicará regresar a un entorno del que había intentado distanciarse y asumir nuevamente los riesgos asociados al negocio familiar.

Mientras tanto, Ana tendrá que regresar a Cambados, la localidad gallega que funciona como uno de los escenarios centrales de la ficción. Sin embargo, su vuelta estará acompañada por una determinación que podría alterar el equilibrio entre las organizaciones.

Ana comenzará a trabajar con un clan rival de los Padín, una decisión que tendrá consecuencias tanto para el futuro de la familia como para su relación sentimental con Daniel.

El conflicto planteará una situación especialmente delicada para los protagonistas:

Daniel regresará al mar para cumplir una última misión vinculada con su padre.

Ana volverá a Cambados y retomará contacto con el entorno del narcotráfico.

La protagonista colaborará con una organización enemiga de los Padín, pese a conocer los riesgos.

La relación entre Ana y Daniel quedará amenazada por los intereses enfrentados de ambos.

El futuro de los Padín estará en juego, debido a las consecuencias que podrían tener las nuevas alianzas.

La segunda temporada desarrollará así una historia en la que los vínculos personales volverán a quedar condicionados por las disputas entre organizaciones criminales.

Uno de los principales atractivos será la incorporación de Luis Zahera, actor gallego que construyó una extensa trayectoria interpretando personajes de gran intensidad dramática.

Su participación ampliará el elenco de una producción que ya había conseguido reconocimiento internacional, aunque la información difundida no especifica todavía las características del personaje que interpretará.

Cuándo se estrena la segunda temporada de Clanes en Netflix

La plataforma anunció que los nuevos episodios de Clanes estarán disponibles desde el 3 de abril. El regreso de la serie permitirá conocer cómo evolucionaron las vidas de Ana y Daniel después de los acontecimientos de la primera temporada.

La producción conservará su ambientación gallega, un elemento fundamental para el desarrollo de una trama atravesada por las relaciones familiares, las rivalidades y las actividades vinculadas con el tráfico de drogas.

El anuncio llega después de que la primera entrega consiguiera una importante repercusión fuera de España.

Entre sus principales resultados se destacan:

Número uno en 28 países durante su semana de estreno.

Presencia en el Top 10 de 82 países.

Primer puesto entre las series de habla no inglesa más vistas de Netflix durante ese período.

Continuidad de sus protagonistas principales, Clara Lago y Tamar Novas.

Estos antecedentes explican la relevancia que adquirió la producción dentro del catálogo de ficciones españolas de la plataforma.

La segunda entrega mantendrá el eje narrativo sobre las relaciones entre los personajes y las organizaciones criminales, pero incorporará nuevos conflictos derivados de las decisiones que tomarán sus protagonistas.

Quiénes protagonizan Clanes, temporada 2, en Netflix

Clara Lago y Tamar Novas volverán a encabezar el reparto de la ficción española. Ambos retomarán los personajes de Ana y Daniel, cuya relación constituye uno de los principales motores de la historia.

Clara Lago cuenta con una extensa trayectoria cinematográfica y televisiva. Entre sus trabajos más conocidos aparecen Ocho apellidos vascos y El vecino, producciones que contribuyeron a consolidar su popularidad.

Por su parte, Tamar Novas participó en proyectos como Rondallas y El desorden que dejas, además de desarrollar una carrera vinculada con diferentes géneros audiovisuales.

La nueva temporada también contará con el regreso de varios intérpretes que formaron parte de la primera entrega.

El reparto anunciado incluye a:

Clara Lago, protagonista de Ocho apellidos vascos.

Tamar Novas, conocido por El desorden que dejas.

Luis Zahera, actor de Animal y As bestas.

Xosé Antonio Touriñán, integrante del elenco de Cuñados.

Melania Cruz, reconocida por Melancolía.

Miguel de Lira, también vinculado con Cuñados.

María Pujalte, actriz de Los misterios de Laura.

Chechu Salgado, participante de Las leyes de la frontera.

Diego Anido, integrante del reparto de La infiltrada.

La combinación de intérpretes que regresan y nuevas incorporaciones permitirá continuar las historias de los personajes conocidos y desarrollar otros conflictos dentro del universo de Clanes.

En particular, la llegada de Luis Zahera representa una de las principales novedades del elenco, debido a su experiencia en producciones dramáticas y relatos vinculados con el crimen.

Quiénes están detrás de la serie Clanes de Netflix

La segunda temporada mantendrá la participación de Vaca Films, productora española responsable de la primera entrega.

Los nuevos episodios fueron escritos por Jorge Guerricaechevarría, mientras que la dirección estará a cargo de Marc Vigil y Javier Rodríguez.

La continuidad del equipo creativo busca preservar los elementos narrativos que caracterizaron a la serie desde su lanzamiento, especialmente la construcción de personajes atravesados por conflictos familiares y decisiones relacionadas con el delito.

Vaca Films fue fundada en 2003 por Emma Lustres y Borja Pena y desarrolló una trayectoria destacada dentro de la industria audiovisual española.

La compañía produjo películas que consiguieron reconocimiento comercial y participaron en festivales internacionales como Venecia, Toronto, San Sebastián y Berlín.

Entre sus trabajos cinematográficos más reconocidos se encuentran:

Celda 211.

El Niño.

Cien años de perdón.

El desconocido.

Quien a hierro mata.

Hasta el cielo.

El correo.

Sus producciones también recibieron numerosos Premios Goya y otras distinciones de la industria.

En televisión, la compañía amplió su actividad con proyectos destinados a distintas plataformas. Entre ellos se encuentran la primera temporada de La Unidad, de Movistar+, y varias ficciones desarrolladas para Netflix.

Dentro de su catálogo televisivo figuran El desorden que dejas, creada por Carlos Montero; Hasta el cielo: La serie, continuación de la película del mismo nombre; y la primera temporada de Clanes.

La productora también estuvo detrás de Golpes, thriller dirigido por Rafael Cobos y protagonizado por Jesús Carroza y Luis Tosar, y de Dímelo bajito, una historia de romance adolescente dirigida por Denis Rovira.

A estos proyectos se suma Lobo, otra producción destinada a Netflix, protagonizada por Luis Tosar y Tristán Ulloa, cuya trama aborda la historia del primer asesino en serie documentado de España.

Animal tendrá segunda temporada en Netflix con Luis Zahera

La participación de Luis Zahera en Clanes coincide con otro anuncio importante para los seguidores del actor: Netflix también confirmó la segunda temporada de Animal, la comedia gallega que protagoniza junto a Lucía Caraballo.

En esta ficción, Zahera interpreta a Antón, un veterinario cuya personalidad y particulares situaciones cotidianas se convirtieron en el eje de una historia que combina humor, relaciones familiares y vida rural.

La serie presenta un registro diferente al de las producciones criminales en las que el actor participó anteriormente. Su personaje atraviesa situaciones disparatadas, pero también protagoniza momentos emotivos relacionados con los animales y las personas de su entorno.

Lucía Caraballo volverá a interpretar a Uxía, la sobrina de Antón, cuya relación con el veterinario constituye uno de los componentes centrales de la comedia.

El éxito de la primera temporada favoreció la continuidad del proyecto. La producción logró ubicarse entre los contenidos más vistos de Netflix en distintos mercados de habla hispana.

En países como Argentina, México y Chile, Animal ingresó al Top 10 de la plataforma durante la primera semana posterior a su estreno.

La renovación permitirá recuperar a los personajes principales y continuar explorando las situaciones que surgen del trabajo de Antón y de su particular manera de relacionarse con quienes lo rodean.

De esta manera, Luis Zahera tendrá presencia en dos producciones españolas de Netflix con propuestas muy diferentes. Mientras Clanes lo incorporará a un thriller centrado en el narcotráfico, Animal continuará mostrando su faceta vinculada con la comedia.

El regreso de ambas ficciones confirma la continuidad de dos proyectos que encontraron público dentro y fuera de España.

En el caso de Clanes, la atención estará puesta en el enfrentamiento entre Ana y Daniel, las nuevas alianzas criminales y el futuro de la familia Padín. Con su estreno anunciado para el 3 de abril, la serie prepara una segunda temporada en la que los protagonistas deberán afrontar las consecuencias de regresar a un mundo del que habían intentado escapar.