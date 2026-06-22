¿Traición o reconciliación? La hija de Piñón Fijo publicó un video de su papá sin el típico maquillaje y generó una fuerte polémica

Después de años de diferencias familiares, silencios y cruces que llegaron a hacerse públicos, Piñón Fijo y su hija Sol volvieron a acercarse. Pero el emotivo reencuentro quedó envuelto en una inesperada polémica que nadie imaginó.
Solcito mostró una imagen prohibida de su papá, Piñon Fijo, y las redes explotaron: ¿Lo traicionó? Miralo.
Después de años de diferencias familiares, silencios y cruces que llegaron a hacerse públicos, Piñón Fijo y su hija Sol volvieron a acercarse. Pero el emotivo reencuentro quedó envuelto en una inesperada polémica que nadie imaginó.
Todo comenzó cuando Solcito compartió en sus redes sociales un antiguo video familiar grabado a principios de los años 90, material que había permanecido guardado durante décadas. La grabación, pensada originalmente para el desaparecido canal Cablín, mostraba a ella y a su hermano Jere siendo niños en el Parque Sarmiento de Córdoba. Pero lo que más impactó fue otra cosa.
Por primera vez, quedó al descubierto el rostro de Fabián Gómez, el hombre detrás del maquillaje de Piñón Fijo, algo que el popular artista infantil siempre había evitado exponer públicamente.
La secuencia muestra cómo el animador se transforma lentamente en el personaje que marcó la infancia de millones de argentinos. Un instante íntimo y familiar que conmovió a muchos, pero que también despertó cuestionamientos.
Algunos usuarios celebraron el gesto como una prueba de que las heridas familiares finalmente habían quedado atrás. Otros, en cambio, hablaron de una suerte de "traición", al recordar que Piñón Fijo había sostenido durante más de tres décadas el misterio alrededor de su verdadera imagen.
Sin embargo, lejos de molestarse, fue el propio artista quien terminó replicando el video en sus redes sociales, dejando en claro que el material tenía para él un profundo valor emocional.
"Gracias Fabián, gracias Piñón", escribió Sol en una publicación cargada de sentimientos. La joven también recordó el origen de aquellas imágenes y le dedicó unas palabras a su padre que emocionaron a miles de seguidores.
"Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años. Hoy te celebro, te agradezco y te honro".
La reacción de su hermano Jere tampoco pasó desapercibida. Al encontrarse con la publicación, confesó que terminó profundamente movilizado.
"Me encuentro con este recuerdo tan lindo, tan fuerte, que me pegó justo en el cuore. Feliz día a mis dos padres que me dio la vida: Fabián y Piñón. Los amo", expresó.
Pero más allá de la emoción familiar, el impacto en las redes fue inmediato. Miles de personas confesaron que nunca habían visto el rostro del creador cordobés.
"Creo que muchos no estábamos preparados para ver la cara de Piñón", escribió un usuario. "A los 29 años vengo a conocer la cara de Piñón Fijo", comentó otro.
Durante décadas, Fabián Gómez logró algo que pocos artistas consiguieron: mantener intacta la magia del personaje y preservar el misterio detrás del maquillaje. Por eso, la difusión de aquel viejo video se transformó en un acontecimiento inesperado para varias generaciones.