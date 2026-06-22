¿Traición o reconciliación? La hija de Piñón Fijo publicó un video de su papá sin el típico maquillaje y generó una fuerte polémica

Algunos usuarios celebraron el gesto como una prueba de que las heridas familiares finalmente habían quedado atrás. Otros, en cambio, hablaron de una suerte de "traición", al recordar que Piñón Fijo había sostenido durante más de tres décadas el misterio alrededor de su verdadera imagen.

Sin embargo, lejos de molestarse, fue el propio artista quien terminó replicando el video en sus redes sociales, dejando en claro que el material tenía para él un profundo valor emocional.

"Gracias Fabián, gracias Piñón", escribió Sol en una publicación cargada de sentimientos. La joven también recordó el origen de aquellas imágenes y le dedicó unas palabras a su padre que emocionaron a miles de seguidores.

"Papi, gracias por los recuerdos, por los aciertos y los errores, por los procesos y las transformaciones, por este presente y por el amor construido a lo largo de todos estos años. Hoy te celebro, te agradezco y te honro".

La reacción de su hermano Jere tampoco pasó desapercibida. Al encontrarse con la publicación, confesó que terminó profundamente movilizado.

"Me encuentro con este recuerdo tan lindo, tan fuerte, que me pegó justo en el cuore. Feliz día a mis dos padres que me dio la vida: Fabián y Piñón. Los amo", expresó.

Pero más allá de la emoción familiar, el impacto en las redes fue inmediato. Miles de personas confesaron que nunca habían visto el rostro del creador cordobés.

"Creo que muchos no estábamos preparados para ver la cara de Piñón", escribió un usuario. "A los 29 años vengo a conocer la cara de Piñón Fijo", comentó otro.

Durante décadas, Fabián Gómez logró algo que pocos artistas consiguieron: mantener intacta la magia del personaje y preservar el misterio detrás del maquillaje. Por eso, la difusión de aquel viejo video se transformó en un acontecimiento inesperado para varias generaciones.