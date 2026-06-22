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El fuerte exabrupto que lanzó Ariel Rodríguez sobre el Mundial sin saber que estaba al aire

El periodista deportivo protagonizó un blooper durante la transmisión previa al partido del Mundial 2026. Una conversación privada se filtró al aire por un error técnico y el episodio se volvió viral en las redes sociales.

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El conductor aseguró que la expresión correspondió a una broma habitual con un integrante de la producción

El conductor aseguró que la expresión correspondió a una broma habitual con un integrante de la producción, sin relación con su valoración del torneo. (Foto: A24)

Ariel Rodríguez protagonizó un momento inesperado durante la previa del partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026. Un desperfecto técnico dejó abierto su micrófono mientras mantenía una conversación fuera de cámara y una frase que no estaba destinada a la transmisión terminó escuchándose al aire.

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El episodio ocurrió mientras la cobertura televisiva mostraba a los hinchas argentinos en los alrededores del estadio. En ese momento, el audio del conductor permaneció abierto y permitió escuchar parte de un intercambio informal con integrantes de la producción.

Qué dijo al aire

“Tus grandotes que te gustan, en este Mundial de mier...”, se escuchó decir a Rodríguez entre risas, en lo que aparentaba ser una broma futbolera dirigida a uno de sus compañeros de trabajo.

La situación tomó por sorpresa a quienes seguían la transmisión y el canal corrigió el inconveniente técnico segundos después. Sin embargo, el fragmento ya había sido captado por los televidentes y comenzó a circular rápidamente en las redes sociales.

Lejos de generar cuestionamientos, el episodio fue tomado con humor por gran parte de los usuarios, que compartieron memes y comentarios sobre lo ocurrido durante la cobertura del encuentro mundialista.

El blooper se convirtió en uno de los momentos más comentados de la previa y volvió a poner en evidencia los riesgos de las transmisiones en vivo, donde un descuido técnico puede exponer situaciones que habitualmente quedan detrás de cámara.

Las explicaciones del conductor

Luego de que el episodio se viralizara, Rodríguez se refirió a lo ocurrido a través de un video publicado en su cuenta de X y aclaró el contexto de la frase que se escuchó durante la transmisión.

"Me dicen que al aire sale una frase que digo “mundial de mier..” pero es una interna que tenemos todos los días. No es lo que pienso. Simplemente dije una frase que se escapó al pasar porque en la interna hablamos de un mal juego", explicó al inicio.

En ese marco, el conductor aseguró que debido a la cantidad de los países que participan en el Mundial 2026 "hay un par de selecciones que se aprovechan de eso y marcan muchos goles. Pero estamos hablando de un muy buen mundial".

Y concluyó: "Simplemente fue una cargada interna. No es lo que pienso".

De esa manera, el conductor buscó despejar cualquier interpretación sobre sus dichos y aseguró que la expresión correspondió a una broma habitual con un integrante de la producción, sin relación con su valoración del torneo.

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