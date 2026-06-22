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Impactante: aseguran que Gaspi apareció en un video grabado en España y las redes estallaron

El video que revoluciona las redes: aseguran haber visto a Gaspi caminando por España, hay pruebas. Miralo.

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Impactante: aseguran que Gaspi apareció en un video grabado en España y las redes estallaron

A pocos días de la tragedia aérea que terminó con la vida de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, un video grabado en España provocó una verdadera conmoción en las redes sociales y dio origen a una teoría tan insólita como viral.

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Mientras la familia del influencer todavía atraviesa el dolor por su muerte, miles de usuarios comenzaron a compartir una grabación en la que, de manera inesperada, aparece un hombre caminando detrás de dos personas que estaban filmando un video en una calle en España. Lo que llamó la atención fue que, al girar y mirar a cámara, muchos aseguraron haber visto un parecido impactante con el creador de contenidos argentino.

Pero no solo se trató del rostro. Según remarcaron quienes difundieron las imágenes, la actitud, la forma de mirar y hasta ciertos gestos hicieron que algunos llegaran a afirmar que "era Gaspi", alimentando especulaciones descabelladas sobre lo ocurrido.

Las imágenes se volvieron virales en cuestión de horas y comenzaron a multiplicarse mensajes de personas convencidas de que el influencer no había fallecido realmente. Incluso algunos usuarios sostuvieron teorías conspirativas y aseguraron que todo formaría parte de una puesta en escena.

Sin embargo, no existe ningún elemento que respalde esas versiones y las autoridades brasileñas confirmaron oficialmente que Gaspi fue una de las seis víctimas fatales del accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro.

La tragedia se produjo el domingo por la mañana, cuando dos aeronaves colisionaron mientras sobrevolaban la zona de Recreio dos Bandeirantes. El impacto provocó una enorme explosión y un incendio visible a varios kilómetros.

Entre los fallecidos se encontraban Gaspi, de apenas 23 años y con millones de seguidores en redes sociales; el director audiovisual argentino Lucas Vignale; y el cantante estadounidense Oliver Tree, además de otras tres personas.

En medio del dolor, la familia del youtuber también debió salir a aclarar otra situación inesperada. Luego de que comenzaran a circular versiones sobre una supuesta colecta para repatriar el cuerpo, los allegados de Gaspi emitieron un comunicado para desmentir cualquier campaña de recaudación y alertar sobre posibles engaños.

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