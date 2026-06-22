Impactante: aseguran que Gaspi apareció en un video grabado en España y las redes estallaron

Sin embargo, no existe ningún elemento que respalde esas versiones y las autoridades brasileñas confirmaron oficialmente que Gaspi fue una de las seis víctimas fatales del accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro.

La tragedia se produjo el domingo por la mañana, cuando dos aeronaves colisionaron mientras sobrevolaban la zona de Recreio dos Bandeirantes. El impacto provocó una enorme explosión y un incendio visible a varios kilómetros.

Entre los fallecidos se encontraban Gaspi, de apenas 23 años y con millones de seguidores en redes sociales; el director audiovisual argentino Lucas Vignale; y el cantante estadounidense Oliver Tree, además de otras tres personas.

En medio del dolor, la familia del youtuber también debió salir a aclarar otra situación inesperada. Luego de que comenzaran a circular versiones sobre una supuesta colecta para repatriar el cuerpo, los allegados de Gaspi emitieron un comunicado para desmentir cualquier campaña de recaudación y alertar sobre posibles engaños.