La palabra del Kun Agüero tras el accidente que vivió en medio del Mundial 2026: "Quizás lo estén inflando..."

Sergio “Kun” Agüero vivió un momento de tensión en las últimas horas al verse involucrado en un accidente de tránsito en Dallas, Estados Unidos, apenas 90 minutos antes del partido que disputaron Argentina y Austria por el Mundial 2026.
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En diálogo con PrimiciasYa.com, el exdelantero de la Selección Argentina llevó tranquilidad tras el accidente que le tocó vivir este lunes antes del partido entre Argentina y Austria.
Sergio “Kun” Agüero vivió un momento de tensión en las últimas horas al verse involucrado en un accidente de tránsito en Dallas, Estados Unidos, apenas 90 minutos antes del partido que disputaron Argentina y Austria por el Mundial 2026.
La información fue revelada en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa contó los detalles del episodio que complicó el traslado del exfutbolista hacia el estadio.
“Fue una hora y media antes, casi no llegan por este choque. Le mandaron un auto de la FIFA, él estaba con su séquito de gente, sus asistentes, porque trabaja para ESPN. Por una frenada intempestiva del vehículo que iba adelante, terminaron chocando”, explicó el panelista.
El incidente alteró la agenda del Kun y de todo su equipo. Según relató, las grandes distancias de la ciudad texana y las dificultades para conseguir rápidamente otro vehículo obligaron a esperar asistencia para continuar el viaje.
Mientras desde el programa intentaban comunicarse con él para conocer su situación, el propio Agüero se encargó de llevar tranquilidad y confirmar que se encontraba en perfectas condiciones.
“Sí, chocamos. Chocó el auto de la FIFA que me llevaba antes del partido. Casi llego tarde, pero fue un choque muy simple”, le escribió el exdelantero de la Selección Argentina a Ochoa mediante un mensaje de texto.
Y horas después, en diálogo con PrimiciasYa.com, el Kun volvió aclarar que se encuentra muy bien ante las versiones que circulaban en las redes: "No fue nada, todo bien. Fue un choque muy suave nada más. No fue nada grave como están diciendo en algunos lados, quizás lo estén inflando. Pero por suerte está todo bien".
El exfutbolista aclaró que no era él quien manejaba el vehículo, sino un chofer designado por la FIFA. Afortunadamente, el accidente no dejó heridos ni consecuencias de gravedad.
“No sufrí ningún golpe, fue antes del partido todo. Igual llegué a tiempo y sin problemas. Ahora esperando el partido del sábado”, concluyó El Kun, llevando alivio a sus seguidores tras el inesperado susto.