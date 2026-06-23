La palabra del Kun Agüero tras el accidente que vivió en medio del Mundial 2026: "Quizás lo estén inflando..."

Mientras desde el programa intentaban comunicarse con él para conocer su situación, el propio Agüero se encargó de llevar tranquilidad y confirmar que se encontraba en perfectas condiciones.

“Sí, chocamos. Chocó el auto de la FIFA que me llevaba antes del partido. Casi llego tarde, pero fue un choque muy simple”, le escribió el exdelantero de la Selección Argentina a Ochoa mediante un mensaje de texto.

Y horas después, en diálogo con PrimiciasYa.com, el Kun volvió aclarar que se encuentra muy bien ante las versiones que circulaban en las redes: "No fue nada, todo bien. Fue un choque muy suave nada más. No fue nada grave como están diciendo en algunos lados, quizás lo estén inflando. Pero por suerte está todo bien".

El exfutbolista aclaró que no era él quien manejaba el vehículo, sino un chofer designado por la FIFA. Afortunadamente, el accidente no dejó heridos ni consecuencias de gravedad.

“No sufrí ningún golpe, fue antes del partido todo. Igual llegué a tiempo y sin problemas. Ahora esperando el partido del sábado”, concluyó El Kun, llevando alivio a sus seguidores tras el inesperado susto.