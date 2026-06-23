Le salvó la vida a su novia y ahora pelea por la suya: el dramático caso de Thiago

“Está en un coma inducido porque tiene un golpe en la cabeza. Sus piernas todavía no se sabe cómo están, incluso podrían amputarle una. Hoy no sabemos cómo continúa todo. Hasta que nos den el parte médico no podemos decir nada”, sostuvo.

El dramático gesto que salvó a su novia

En medio del dolor, Antonella reveló un detalle que conmueve. Thiago había cumplido 19 años apenas un día antes del accidente y, según contó, alcanzó a empujar a su novia cuando el colectivo se dirigía hacia ellos.

“Le salvó la vida a su novia. La empujó fuerte hacia atrás cuando venía el colectivo. Ella tuvo algunos raspones, nada comparado con Thiago”, relató entre lágrimas.

La mujer explicó que se enteró de lo sucedido a través de la pareja de su hijo, mientras que su esposo se encontraba trabajando.

“Fue la novia la que me llamó para avisarme. Mi marido llegó al skatepark, vio la ambulancia y la siguió hasta el hospital”, recordó.

Consultada sobre las versiones que señalan que el conductor del colectivo acumularía varias infracciones por exceso de velocidad, Antonella prefirió no profundizar.

“No quiero mirar las cosas que dicen del chofer porque me indigno. Escuché lo de las multas. Esperemos que se haga justicia”, afirmó.

Sin embargo, dejó en claro cuál es hoy su principal preocupación. “Hoy yo quiero a mi hijo vivo. Después Dios dirá. Primero está mi hijo”, expresó.

Además, manifestó su deseo de que el conductor “se ponga a disposición de la Justicia” mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.

Una tragedia que dejó una víctima fatal y seis heridos

El accidente ocurrió este lunes por la tarde frente a la rambla de Mar del Plata, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, se desvió de la dársena destinada al transporte público y embistió a varias personas en una zona de gran circulación peatonal.

El siniestro provocó la muerte de una joven y dejó otros seis heridos, entre ellos Thiago y una mujer de 60 años que también permanece internada con un traumatismo de cráneo grave.