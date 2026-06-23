En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Mar Del Plata
Accidente
Accidente

Le salvó la vida a su novia y ahora pelea por la suya: el dramático caso de Thiago

Thiago Vera, de 19 años, permanece internado en estado crítico luego de ser atropellado por un colectivo que perdió el control frente a la rambla. Su mamá contó que está en coma inducido y reveló que el joven empujó a su pareja para evitar que fuera embestida.

Banner Seguinos en google DESK
Le salvó la vida a su novia: el desgarrador relato de la madre del joven que lucha por sobrevivir tras el accidente de Mar del Plata

"Le salvó la vida a su novia": el desgarrador relato de la madre del joven que lucha por sobrevivir tras el accidente de Mar del Plata

Mientras la Justicia intenta determinar qué provocó el trágico accidente ocurrido este lunes en Mar del Plata, la familia de Thiago Vera atraviesa horas de desesperación y espera noticias sobre la evolución del joven de 19 años, uno de los heridos más graves tras ser atropellado por un colectivo de la línea 532.

Leé también El intendente de Mar del Plata habló de las consecuencias de las fuertes tormentas: "Ha hecho grandes destrozos"
El intendente de Mar del Plata habló de las consecuencias de las fuertes tormentas. (Captura)

El adolescente permanece internado en estado crítico en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), luego de haber sido sometido a una cirugía durante la madrugada. Su madre, Antonella, contó que el cuadro sigue siendo delicado y que los médicos todavía no pudieron determinar el alcance de todas las lesiones.

“No tenemos parte médico. Thiago salió del quirófano a las 2 de la mañana y nos dijeron que recién hoy a las 13.30 nos iban a dar novedades. A mi marido no lo dejaron verlo ni le dieron ninguna información”, expresó la mujer en diálogo con C5N.

La madre explicó que su hijo permanece en coma inducido debido al fuerte golpe que sufrió en la cabeza y que existe preocupación por las graves lesiones en sus piernas.

“Está en un coma inducido porque tiene un golpe en la cabeza. Sus piernas todavía no se sabe cómo están, incluso podrían amputarle una. Hoy no sabemos cómo continúa todo. Hasta que nos den el parte médico no podemos decir nada”, sostuvo.

El dramático gesto que salvó a su novia

En medio del dolor, Antonella reveló un detalle que conmueve. Thiago había cumplido 19 años apenas un día antes del accidente y, según contó, alcanzó a empujar a su novia cuando el colectivo se dirigía hacia ellos.

“Le salvó la vida a su novia. La empujó fuerte hacia atrás cuando venía el colectivo. Ella tuvo algunos raspones, nada comparado con Thiago”, relató entre lágrimas.

La mujer explicó que se enteró de lo sucedido a través de la pareja de su hijo, mientras que su esposo se encontraba trabajando.

“Fue la novia la que me llamó para avisarme. Mi marido llegó al skatepark, vio la ambulancia y la siguió hasta el hospital”, recordó.

Consultada sobre las versiones que señalan que el conductor del colectivo acumularía varias infracciones por exceso de velocidad, Antonella prefirió no profundizar.

“No quiero mirar las cosas que dicen del chofer porque me indigno. Escuché lo de las multas. Esperemos que se haga justicia”, afirmó.

Sin embargo, dejó en claro cuál es hoy su principal preocupación. “Hoy yo quiero a mi hijo vivo. Después Dios dirá. Primero está mi hijo”, expresó.

Además, manifestó su deseo de que el conductor “se ponga a disposición de la Justicia” mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades del hecho.

Una tragedia que dejó una víctima fatal y seis heridos

El accidente ocurrió este lunes por la tarde frente a la rambla de Mar del Plata, cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, se desvió de la dársena destinada al transporte público y embistió a varias personas en una zona de gran circulación peatonal.

El siniestro provocó la muerte de una joven y dejó otros seis heridos, entre ellos Thiago y una mujer de 60 años que también permanece internada con un traumatismo de cráneo grave.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mar Del Plata Accidente
Notas relacionadas
Marixa Balli perdió la paciencia por las versiones de una interna en Cortá por Lozano: "Tengo la co... al plato"
El dramático relato de una joven que presenció la tragedia en Mar del Plata: "Dicen que..."
Accidente fatal: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varios peatones y desató una tragedia

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar