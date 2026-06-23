En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Tristeza

El peor final para Natalia Villalba Angarita, de 36 años: encontrron su cuerpo dentro de una valija

Macabro hallazgo en un departamento de lujo: encontraron el cuerpo de Natalia Villalba Angarita, de 36 años, dentro de una valija. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
El peor final para Natalia Villalba Angarita, de 36 años: encontrron su cuerpo dentro de una valija

Un estremecedor caso mantiene en vilo a Colombia. Natalia Villalba Angarita, una mujer de 36 años oriunda de Cúcuta, fue encontrada muerta dentro de una maleta en un departamento de alquiler temporal ubicado en el exclusivo edificio Morph Chicó, en el norte de Bogotá.

Leé también Terror a plena luz del día: el tremendo video de como intentaron secuestrar a una adolescente en Lomas de Zamora
terror a plena luz del dia: el tremendo video de como intentaron secuestrar a una adolescente en lomas de zamora

El espeluznante hallazgo ocurrió cuando personal de limpieza ingresó al inmueble tras finalizar el tiempo de la reserva. Lo que parecía una rutina habitual terminó convirtiéndose en una escena de horror. Al entrar al baño, los trabajadores encontraron una valija gris y, al abrirla, descubrieron el cuerpo de la mujer. De inmediato dieron aviso a las autoridades.

La noticia provocó una enorme conmoción y dio inicio a una compleja investigación encabezada por la Fiscalía General y el CTI, que trabajan para reconstruir las últimas horas de la víctima.

Según las primeras averiguaciones, Natalia había alquilado el departamento el pasado 3 de junio y posteriormente decidió extender su estadía hasta el 21 de junio. Sin embargo, nadie imaginó el desenlace que terminaría conmocionando al país.

Los investigadores pusieron la lupa sobre dos ciudadanos extranjeros que estuvieron con la mujer durante su permanencia en el inmueble. El primero es un estadounidense que la acompañó durante los primeros días del hospedaje. El segundo es un ciudadano británico que ingresó al departamento el 17 de junio y permaneció allí durante aproximadamente un día.

Ambos son considerados personas de interés dentro del proceso, y las autoridades trabajan intensamente para determinar su ubicación y esclarecer qué ocurrió puertas adentro del apartamento.

Entre las pruebas recolectadas figuran registros de cámaras de seguridad del edificio, elementos hallados en el lugar y dos pasaportes pertenecientes a la víctima. Mientras tanto, Medicina Legal avanza con los estudios correspondientes para determinar las causas y circunstancias exactas de la muerte.

La investigación se desarrolla bajo absoluto hermetismo, mientras crecen los interrogantes alrededor de uno de los casos más impactantes de las últimas semanas. La secuencia de los hechos, la presencia de ciudadanos extranjeros y el aterrador descubrimiento dentro de una maleta convirtieron el caso de Natalia Villalba Angarita en un misterio que mantiene en vilo a Colombia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Truco casero: para qué sirve tirar vinagre en los pisos de casa en invierno y por qué lo recomiendan
Truco casero: cómo hacer jabón de eucalipto y menta refrescante con efecto antimicrobiano
Está en Netflix, sólo tiene 10 capítulos de 13 minutos y es la serie corta más exitosa en el mundo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar