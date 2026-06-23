El peor final para Natalia Villalba Angarita, de 36 años: encontrron su cuerpo dentro de una valija

Los investigadores pusieron la lupa sobre dos ciudadanos extranjeros que estuvieron con la mujer durante su permanencia en el inmueble. El primero es un estadounidense que la acompañó durante los primeros días del hospedaje. El segundo es un ciudadano británico que ingresó al departamento el 17 de junio y permaneció allí durante aproximadamente un día.

Ambos son considerados personas de interés dentro del proceso, y las autoridades trabajan intensamente para determinar su ubicación y esclarecer qué ocurrió puertas adentro del apartamento.

Entre las pruebas recolectadas figuran registros de cámaras de seguridad del edificio, elementos hallados en el lugar y dos pasaportes pertenecientes a la víctima. Mientras tanto, Medicina Legal avanza con los estudios correspondientes para determinar las causas y circunstancias exactas de la muerte.

La investigación se desarrolla bajo absoluto hermetismo, mientras crecen los interrogantes alrededor de uno de los casos más impactantes de las últimas semanas. La secuencia de los hechos, la presencia de ciudadanos extranjeros y el aterrador descubrimiento dentro de una maleta convirtieron el caso de Natalia Villalba Angarita en un misterio que mantiene en vilo a Colombia.