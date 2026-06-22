El estremecedor hallazgo que encontraron mientras continúa la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos

De acuerdo con la información reunida durante la investigación, la embarcación contaba con los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF.

El operativo de búsqueda se extendió por distintos sectores del Río de la Plata hasta llegar a San Clemente del Tuyú. (Foto: Agencia NA)

La búsqueda

El operativo de búsqueda se extendió por distintos sectores del Río de la Plata hasta llegar a San Clemente del Tuyú. En los rastrillajes participan buques guardacostas, motos de agua y embarcaciones semirrígidas.

Mientras continúan las tareas, una de las principales hipótesis que analizan los investigadores es que el bote se haya hundido. Los especialistas también evalúan que las bajas temperaturas del agua podrían dificultar la localización de los ocupantes.

A más de una semana de la desaparición, todavía no hay rastros de los cinco pescadores y la incertidumbre sobre su paradero continúa.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone.