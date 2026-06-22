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El estremecedor hallazgo que encontraron mientras continúa la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos

Los elementos fueron hallados en la localidad de Atalaya y reconocidos por familiares de los navegantes. La búsqueda continúa a más de una semana de la desaparición de la embarcación en el Río de la Plata.

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En los rastrillajes participan buques guardacostas

En los rastrillajes participan buques guardacostas, motos de agua y embarcaciones semirrígidas. (Foto: Agencia NA)

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina encontraron una mochila y un bidón de nafta que pertenecerían a uno de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata. Los objetos fueron reconocidos por familiares de los navegantes y se incorporaron a la investigación que intenta determinar qué ocurrió con la embarcación.

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El hallazgo se produjo en la localidad balnearia de Atalaya, en el partido bonaerense de Magdalena. Según indicaron fuentes oficiales, la mochila contenía pertenencias personales y junto al recipiente de combustible podría aportar nuevos elementos para orientar la búsqueda.

Los objetos fueron reconocidos por familiares de los navegantes y se incorporaron a la investigación que intenta determinar qué ocurrió con la embarcación. (Foto: Agencia NA)

Los objetos fueron reconocidos por familiares de los navegantes y se incorporaron a la investigación que intenta determinar qué ocurrió con la embarcación. (Foto: Agencia NA)

La desaparición

Los cinco hombres desaparecieron el domingo 14 de junio, cuando partieron desde la costa de Hudson a bordo de un bote semirrígido rojo y blanco para realizar una jornada de pesca de pejerrey. Desde entonces no se volvió a tener contacto con ellos.

Los navegantes buscados son Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli.

De acuerdo con la información reunida durante la investigación, la embarcación contaba con los elementos de seguridad reglamentarios, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF.

El operativo de búsqueda se extendió por distintos sectores del Río de la Plata hasta llegar a San Clemente del Tuyú. (Foto: Agencia NA)

El operativo de búsqueda se extendió por distintos sectores del Río de la Plata hasta llegar a San Clemente del Tuyú. (Foto: Agencia NA)

La búsqueda

El operativo de búsqueda se extendió por distintos sectores del Río de la Plata hasta llegar a San Clemente del Tuyú. En los rastrillajes participan buques guardacostas, motos de agua y embarcaciones semirrígidas.

Mientras continúan las tareas, una de las principales hipótesis que analizan los investigadores es que el bote se haya hundido. Los especialistas también evalúan que las bajas temperaturas del agua podrían dificultar la localización de los ocupantes.

A más de una semana de la desaparición, todavía no hay rastros de los cinco pescadores y la incertidumbre sobre su paradero continúa.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone.

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