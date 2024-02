La actitud de Pedro Rosemblat, el nuevo novio de Lali Espósito, que podría generar bronca y una crisis

El joven, conocido por su militancia peronista, incluso se presentó en las PASO para ser Jefe de Gobierno porteño en el espacio de Juan Grabois, politizó todas las respuestas, eludiendo el romance, algo que quizás a Lali no le guste.

“¿Cómo viviste estas vacaciones? Cortitas pero me imagino que habrán sido lindas e intensas”, preguntó el cronista de LAM, América. “A mí me gusta mucho la playa. No conocía, ahí en la zona de La Paloma, La Pedrera, me encantó, me metí al mar y la pasé muy bien”, contó Rosemblat.

“¿Viste la publicación de Lali?”, consultó el periodista y Rosemblat contestó: “Y sí, sí”. “¿Cómo la pasaron, decidieron blanquearlo de alguna manera? Porque estaban en silencio”, le preguntó. “Yo no decidí nada. Hay un problema acá, que vos queres que yo diga cosas que no voy a decir y queres que haga cosas que no voy a hacer. Es como que yo soy Pichetto y vos sos Milei. Yo no tengo problema con vos, pero no voy a decir lo que vos queres”, indicó Pedro.