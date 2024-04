Yanina Latorre dio detalles sobre la ruptura de Marina Calabró y Rolando Barbano

“No hay nada jugoso como decirte que él la cago. Él no le hizo nada malo y ella tampoco. Yo creo que lo que le pasó a Marina, y esto es una opinión, es que estar con una mujer de 50 años independiente y consagrada entiendo que a él le puede joder ya que no la conoce tanto. Él venía de otro tipo de vínculo", sostuvo Yanina.

Luego habló de ciertas cuestiones que notó en el ámbito laboral y contó: “Yo creo que los dos están enamorados y no se entienden. Vienen mal hace unos días. Todos los días al aire, cuando arranca el programa, él le manda una foto y le tira una frase de amor. Eso ayer no pasó, en toda la semana no hubo nada”.

"No se entendían, no había una sinergia. Dos personas separadas, había que cuidar una nena el fin de semana, el ex marido. Por ahí tienen mucha piel, se enamoraron pero hay cosas que a uno le molestan del otro", continuó.

Y acto seguido completó: “Yo me daba cuenta que ella se trababa en muchos chistes y esas cosas que por ahí no decís porque crees que tu marido va a decir algo, es horrible trabajar bajo presión”.

La historia de amor entre los colegas comenzó a fines octubre del 2023 y finalmente fue blanqueada hace dos meses. Aunque todo parecía color de rosa para la pareja, en las últimas horas comenzaron los rumores de ruptura y es por eso que la periodista decidió contar la verdad.

Al comenzar el programa su compañera Yanina Latorre le dio pie para hablar al respecto y ella comenzó: “Si me pongo a hablar, lloro, y la verdad que no tengo ganas de llorar. Peor bueno, si uno empieza a dar señales en redes es inevitable la pregunta”.

Marina Calabró separacion

“Aclaremos esto, no pasó nada grave, no hay terceros en discordia y no se pelearon. No se entendieron…”, deslizó Yanina y a lo que Marina respondió que era una buena definición de lo sucedido.

Luego continuó con el tema y reconoció: “Yo lo hubiera resguardado por el fin de semana pero entiendo que hubo indicios entonces hablo. Que tampoco hay tanto para contar, ¿por que tiene uno que exteriorizar más que esto?”.

"¿Está todo terminado totalmente o es una crisis? ¿Esperas que todo se resuelva o para vos no tiene solución?", indagó la mujer de Latorre y su compañera finalmente aseguró: "Ojalá que todo se resuelva, pero bueno, la vida".