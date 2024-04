Lali, desde España, volvió a disparar filosa contra Milei: "Hay gente que se apropia de la palabra libertad"

Pasadas algunas semanas de tensa calma entre ellos, hace unas horas Lali Espósito reavivó el enfrentamiento desde la televisión española donde está trabajando actualmente. Como jurado de Factor X, la intérprete de Disciplina se despachó al dar su devolución a una pareja de participantes.

Tras la performance de un dúo masculinos, Espósito disparó elípticamente contra el Jefe de Estado. “Creo que la presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este”, comenzó diciendo Lali.

Y fue allí cuando disparó con fina ironía: “Reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, si no que se la apropia gente que no, que es ‘libertad’”. Al tiempo que concluyó picante su metamensaje, dirigido al político argentino: “Los felicito por traer la libertad, la de verdad, la del corazón, a este escenario”.

Los famosos que salieron a apoyar a Lali Espósito tras su cruce con Javier Milei

En febrero pasado, varios famosos se expresaron en las redes sociales tras las duras declaraciones del presidente Javier Milei contra Lali Espósito. Los artistas se mostraron en contra de los dichos del mandatario sobre la cantante. Durante una entrevista en LN+, Milei se refirió a la actriz y cantante como “Lali Depósito”. Criticó el financiamiento estatal de festivales y espectáculos musicales, citando un recital de la artista que costó 350 mil dólares.

Así, tras algunas horas, distintos famosos expresaron su rechazo ante lo ocurrido. El productor Daniel Grinbrank fue de los primeros: “Señor presidente, le aseguro que su gobierno es el que más plata le va a dar a Lali. La cantidad de propuestas millonarias de las distintas plataformas para hacer un documental sobre su incesante persecución, sumando a perfiles relevantes de su personalidad (como Conan), será un éxito. Usted está escribiendo el guión”.

Ciro Martínez también se expresó en redes: “Absolutamente del lado de Lali en este enfrentamiento absurdo y desigual. Del lado de cualquier trabajador de la cultura cuyas decisiones afectan solo a su espectáculo y no al presente y futuro de una población ”.

Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de María Becerra, colega de Espósito: “No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posición. El ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar. Somos artistas, tenemos ua voz propia y esto solo recuerda a un capítulo de la historia oscura de nuestro país. ¿Se acuerdan?”.

La China Suárez, íntima amiga de Lali hace años, subió una fotografía de ellas de chiquititas en una tira de Cris Morena y sumó: “Desde que éramos así y para siempre”.

Dos figuras que sorprendieron con su descargo fueron Jorge Rial y Viviana Canosa. “Pongamos todos una foto de Lali de perfil para que sienta que ella somos todos y que hay que parar con este acoso presidencial”, dijo el conductor, mientras que Viviana subrayó: “En política, el nivel de los enemigos cuenta y le presidente sube al ring a una artista popular. Alguien que le diga que la campaña ya terminó. Mientras se pelea con Lali, La Cámpora y el Massismo siguen manejando las cajas ”.