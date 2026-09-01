La vida oculta de Mariana, la mamá de Tini Stoessel: la separación de Alejandro y los negocios que pocos conocían

Durante la infancia y adolescencia de la cantante, Mariana ocupó un lugar fundamental. Cuando Tini comenzó a convertirse en una figura masiva gracias a Violetta, su mamá estuvo cerca de ella en viajes, grabaciones, presentaciones y compromisos vinculados con la serie que terminó lanzando su carrera internacional.

Durante aquella etapa llegó a desempeñarse como asistente personal de su hija, acompañándola en un momento en el que la exposición comenzó a crecer a una velocidad vertiginosa.

Pero la historia familiar cambió en 2022, cuando Mariana y Alejandro decidieron separarse después de casi tres décadas juntos.

La ruptura no significó, al menos públicamente, un quiebre inmediato entre ellos. Por el contrario, durante un tiempo ambos mantuvieron un vínculo cordial y continuaron compartiendo una preocupación en común: sus hijos y, especialmente, la carrera de Tini.

Incluso después de la separación, Mariana salió públicamente en defensa de Alejandro en más de una oportunidad. En medio de una situación delicada que atravesó el productor, ella le hizo llegar un mensaje a Intrusos en el que fue contundente: “Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es impecable, con valores, ética y moral indiscutibles”.

Aquellas palabras hoy adquieren otra dimensión, teniendo en cuenta el conflicto que enfrenta actualmente la familia.

Mientras la situación entre Tini y su padre ocupa buena parte de la agenda mediática, Mariana volvió a aparecer como una de las voces vinculadas al entorno más íntimo de la cantante. Y aunque durante años evitó hablar públicamente, en las últimas semanas dejó en claro que no está dispuesta a quedarse completamente al margen cuando considera que sus hijos son cuestionados.

Pero la vida de Mariana no se limitó a acompañar a su hija.

En paralelo a su rol familiar, también incursionó en el mundo empresarial. En 2021 estuvo vinculada a Tierra de Pecados, una marca dedicada al diseño y comercialización de bikinis y trajes de baño que comenzó a tener presencia en redes sociales.

El proyecto no habría sido exclusivamente suyo. La firma estaba relacionada con otras mujeres y Mariana comenzó a aparecer públicamente vinculada al emprendimiento, que buscaba diferenciarse por una propuesta asociada a la libertad, la aceptación y la diversidad corporal.

La marca incluso consiguió exposición a través de distintas figuras del espectáculo, entre ellas Tini Stoessel, Yanina Latorre, Jimena Barón y Carolina Baldini.

Mariana también utilizó sus propias redes para mostrar algunos de los productos. En 2022 compartió imágenes desde Miami en las que lució diferentes modelos de la firma.

Con el tiempo, sin embargo, aquel proyecto fue perdiendo presencia pública. La marca todavía aparece asociada a su perfil, aunque su cuenta específica dejó de registrar nuevas publicaciones en 2024.

Lejos de la exposición permanente que acompaña a su hija, Mariana volvió a refugiarse en su círculo íntimo.

En sus redes conserva fotografías familiares y distintas imágenes junto a Tini y Francisco, especialmente aquellas que muestran momentos de cuando sus hijos eran chicos. Su última publicación importante estuvo relacionada con el cumpleaños de Tini, una nueva muestra del vínculo que mantiene con la cantante.

Ahora, el escenario es completamente diferente.

La auditoría que Tini habría impulsado sobre su patrimonio y las versiones acerca de quién manejó durante años los negocios vinculados a su carrera colocaron a toda la familia bajo una lupa inédita. Alejandro salió públicamente a defenderse y aseguró que ama a sus hijos y que jamás podría hacerles daño.

Mariana, por su parte, también había respaldado públicamente a su exmarido. Pero el conflicto actual volvió a modificar el escenario familiar y dejó en primer plano a una mujer que durante años prefirió permanecer detrás de escena.

La mamá de Tini nunca buscó convertirse en protagonista. Sin embargo, su historia atraviesa buena parte de los momentos más importantes de la vida de la cantante: desde sus primeros pasos en Violetta, pasando por la separación de Alejandro, hasta el escándalo que hoy sacude a toda la familia.