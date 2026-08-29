Luis Zahera arrasa en Netflix con la película española más vista y apenas dura 96 minutos

¿De qué trata la película Infiesto en Netflix?

Infiesto plantea desde sus primeros minutos una situación que rompe con la normalidad de la investigación policial: "Mientras el coronavirus altera sus vidas por completo, dos detectives buscan a los responsables de un rapto que formaría parte de un siniestro patrón".

La investigación se desarrolla en un escenario marcado por el aislamiento, la incertidumbre y el temor. El contexto sanitario no funciona solamente como una referencia temporal. También forma parte de la atmósfera de la película y acompaña el avance de la historia.

Mientras el mundo atraviesa una situación extraordinaria, los protagonistas deberán concentrarse en un caso que rápidamente adquiere una dimensión mucho mayor.

Los detectives no tardarán en advertir que detrás del caso puede existir algo más que un hecho aislado. La propia sinopsis anticipa que el virus podría no ser la única fuerza oscura en acción. Ese elemento es uno de los principales motores del policial.

Luis Zahera tiene una presencia clave en la película

Uno de los nombres que sobresale dentro del reparto es Luis Zahera. El actor español construyó una extensa trayectoria tanto en cine como en televisión y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la ficción española.

En Infiesto, su participación suma tensión a una historia que necesita sostener una atmósfera permanente de incertidumbre.

Su presencia también aporta experiencia a un reparto que está encabezado por actores como Isak Férriz e Iria del Río, quienes interpretan a los dos inspectores que quedan involucrados en la investigación.

Netflix recupera una película española cargada de misterio

La llegada de Infiesto a Netflix permitió que esta producción española encontrara un público mucho más amplio.

La película combina elementos propios del género policial con una situación histórica que prácticamente todo el mundo reconoce: el comienzo de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la película no se limita a recrear los primeros días del confinamiento. La pandemia funciona como telón de fondo para una investigación que comienza con la aparición de una persona que había sido considerada muerta.

La combinación genera una propuesta diferente dentro del policial español.

El espectador conoce el escenario general. Sabe que marzo de 2020 fue un período de incertidumbre. Pero dentro de ese contexto aparece una situación que los protagonistas deberán investigar sin contar con todas las respuestas.

El elenco principal de Infiesto que acompaña a Luis Zahera

Isak Férriz

Iria del Río

Juan Fernández

Ismael Fritschi

Ana Villa

María Mera

Isabel Naveira

José Manuel Poga

Luis Zahera

Mirá el tráiler oficial de Infiesto en Netflix