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Luis Zahera arrasa en Netflix con la película española más vista y apenas dura 96 minutos

Netflix y Luis Zahera revolucionan todo con un policial español de menos de dos horas, donde un misterioso caso altera una investigación.

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Luis Zahera arrasa en Netflix con la película española más vista y apenas dura 96 minutos. (Foto: Archivo)

Luis Zahera arrasa en Netflix con la película española más vista y apenas dura 96 minutos. (Foto: Archivo)

Netflix y Luis Zahera arrasan con el policial más visto del mundo a través de "Infiesto", una película española que combina investigación, misterio y una atmósfera marcada por uno de los momentos más complejos de la historia reciente. La producción fue dirigida por Patxi Amezcua y tiene como uno de sus principales atractivos la participación de Zahera.

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La historia comienza en un momento especialmente particular. Es marzo de 2020, cuando el coronavirus ya se extendió por distintos países y España estableció un estado de emergencia acompañado por un encierro domiciliario para intentar frenar los contagios.

En ese contexto, dos detectives recibieron una misión. Debían trasladarse hasta un pequeño pueblo minero ubicado en las montañas de Asturias. Allí apareció una joven que llevaba varios meses dada por muerta.

Ese descubrimiento modificó por completo el rumbo de la investigación. Los agentes comenzaron a reconstruir lo ocurrido mientras el país atravesaba una situación excepcional y sus propias tragedias personales también empezaban a pesar sobre ellos.

¿De qué trata la película Infiesto en Netflix?

Infiesto plantea desde sus primeros minutos una situación que rompe con la normalidad de la investigación policial: "Mientras el coronavirus altera sus vidas por completo, dos detectives buscan a los responsables de un rapto que formaría parte de un siniestro patrón".

La investigación se desarrolla en un escenario marcado por el aislamiento, la incertidumbre y el temor. El contexto sanitario no funciona solamente como una referencia temporal. También forma parte de la atmósfera de la película y acompaña el avance de la historia.

Mientras el mundo atraviesa una situación extraordinaria, los protagonistas deberán concentrarse en un caso que rápidamente adquiere una dimensión mucho mayor.

Los detectives no tardarán en advertir que detrás del caso puede existir algo más que un hecho aislado. La propia sinopsis anticipa que el virus podría no ser la única fuerza oscura en acción. Ese elemento es uno de los principales motores del policial.

Luis Zahera tiene una presencia clave en la película

Uno de los nombres que sobresale dentro del reparto es Luis Zahera. El actor español construyó una extensa trayectoria tanto en cine como en televisión y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la ficción española.

En Infiesto, su participación suma tensión a una historia que necesita sostener una atmósfera permanente de incertidumbre.

Su presencia también aporta experiencia a un reparto que está encabezado por actores como Isak Férriz e Iria del Río, quienes interpretan a los dos inspectores que quedan involucrados en la investigación.

Netflix recupera una película española cargada de misterio

La llegada de Infiesto a Netflix permitió que esta producción española encontrara un público mucho más amplio.

La película combina elementos propios del género policial con una situación histórica que prácticamente todo el mundo reconoce: el comienzo de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, la película no se limita a recrear los primeros días del confinamiento. La pandemia funciona como telón de fondo para una investigación que comienza con la aparición de una persona que había sido considerada muerta.

La combinación genera una propuesta diferente dentro del policial español.

El espectador conoce el escenario general. Sabe que marzo de 2020 fue un período de incertidumbre. Pero dentro de ese contexto aparece una situación que los protagonistas deberán investigar sin contar con todas las respuestas.

El elenco principal de Infiesto que acompaña a Luis Zahera

  • Isak Férriz
  • Iria del Río
  • Juan Fernández
  • Ismael Fritschi
  • Ana Villa
  • María Mera
  • Isabel Naveira
  • José Manuel Poga
  • Luis Zahera

Mirá el tráiler oficial de Infiesto en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix y Luis Zahera: la plataforma suma el policial español "Infiesto" con el actor como figura destacada.
  • Sinopsis intrigante: dos detectives investigan la aparición de una joven dada por muerta en pleno confinamiento por coronavirus.
  • Misterio y contexto: la película combina el género policial con la atmósfera de incertidumbre de marzo de 2020.
Resumen generado por Thinkindot AI
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