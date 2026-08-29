José Coronado brilla en Netflix con el mejor thriller español y dura menos de 2 horas

La historia comenzó cuando Marcos, interpretado por Pol Monen, fue atacado brutalmente al salir de una discoteca. Como consecuencia de la agresión, el joven quedó gravemente herido y su familia tuvo que afrontar una situación que modificó por completo su rutina.

A partir de allí, Jaime tomó una decisión determinante: buscar justicia por su cuenta.

El argumento giró entonces alrededor de una pregunta que atraviesa toda la historia: hasta dónde puede llegar un padre cuando siente que el sistema no le ofrece las respuestas que necesita.

El destacado papel de José Coronado en Tu hijo

La presencia de José Coronado fue uno de los principales atractivos de la producción española.

El actor interpretó a Jaime Jiménez, el padre de Marcos, y quedó en el centro de prácticamente todo el conflicto narrativo. Su personaje fue quien tomó la decisión de avanzar por su cuenta después del ataque sufrido por su hijo.

La interpretación también tuvo reconocimiento en el ámbito cinematográfico español. Coronado recibió una nominación a Mejor Actor Protagonista en los Premios Goya de 2019 por su trabajo en la película.

El elenco principal de Tu hijo con José Coronado

Jose Coronado

Ana Wagener

Asia Ortega

Pol Monen

Ester Expósito

¿Qué hizo que Tu hijo llamara la atención en Netflix?

La película reunió varios elementos capaces de captar la atención de quienes buscan historias de suspenso, drama y acción.

El primero fue su protagonista. José Coronado ocupó el papel central y llevó adelante a un personaje que tuvo que enfrentarse a una situación familiar devastadora.

El segundo aspecto fue su duración. Con 103 minutos, la película presentó una historia completa que se desarrolló alrededor de un único conflicto central.

Además, la producción llegó a Netflix después de su estreno cinematográfico. Ese recorrido permitió que la película tuviera una segunda etapa de exposición frente al público.

Con estos elementos, Tu hijo se presenta como una alternativa para quienes buscan un thriller español basado en un conflicto familiar y una búsqueda de justicia.

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