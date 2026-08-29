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José Coronado brilla en Netflix con el mejor thriller español y dura menos de 2 horas

Netflix arrasa con esta película de suspenso española que protagoniza José Coronado y combina drama, acción y una búsqueda de justicia que mantiene la tensión.

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José Coronado brilla en Netflix con el mejor thriller español y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

José Coronado brilla en Netflix con el mejor thriller español y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

Una película española en Netflix, protagonizada por José Coronado, encontró una nueva oportunidad para conquistar al público a través del streaming. Se trata de "Tu hijo", un thriller español que llegó a los cines en 2018 y que posteriormente incorporó su propuesta al catálogo de la N roja, donde consiguió captar la atención de miles de espectadores.

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La producción fue dirigida por Miguel Ángel Vivas y contó con un elenco encabezado por José Coronado, acompañado por Ana Wagener, Asia Ortega, Pol Monen y Ester Expósito. La historia presentó un conflicto familiar marcado por la violencia, el dolor y una decisión que llevó al protagonista a buscar respuestas por sus propios medios.

Con una duración de 103 minutos, el film construyó una trama de suspenso y drama alrededor de un padre que quedó profundamente afectado después de que su hijo sufriera una brutal agresión. A partir de ese momento, la película siguió las consecuencias de una búsqueda de justicia que fue mucho más allá de los procedimientos habituales.

¿De qué trata la película Tu hijo en Netflix con José Coronado?

En Tu hijo, José Coronado interpretó a Jaime Jiménez, un padre que vio cómo su vida cambió por completo después de un hecho traumático protagonizado por su hijo.

La historia comenzó cuando Marcos, interpretado por Pol Monen, fue atacado brutalmente al salir de una discoteca. Como consecuencia de la agresión, el joven quedó gravemente herido y su familia tuvo que afrontar una situación que modificó por completo su rutina.

A partir de allí, Jaime tomó una decisión determinante: buscar justicia por su cuenta.

El argumento giró entonces alrededor de una pregunta que atraviesa toda la historia: hasta dónde puede llegar un padre cuando siente que el sistema no le ofrece las respuestas que necesita.

El destacado papel de José Coronado en Tu hijo

La presencia de José Coronado fue uno de los principales atractivos de la producción española.

El actor interpretó a Jaime Jiménez, el padre de Marcos, y quedó en el centro de prácticamente todo el conflicto narrativo. Su personaje fue quien tomó la decisión de avanzar por su cuenta después del ataque sufrido por su hijo.

La interpretación también tuvo reconocimiento en el ámbito cinematográfico español. Coronado recibió una nominación a Mejor Actor Protagonista en los Premios Goya de 2019 por su trabajo en la película.

El elenco principal de Tu hijo con José Coronado

  • Jose Coronado
  • Ana Wagener
  • Asia Ortega
  • Pol Monen
  • Ester Expósito

¿Qué hizo que Tu hijo llamara la atención en Netflix?

La película reunió varios elementos capaces de captar la atención de quienes buscan historias de suspenso, drama y acción.

El primero fue su protagonista. José Coronado ocupó el papel central y llevó adelante a un personaje que tuvo que enfrentarse a una situación familiar devastadora.

El segundo aspecto fue su duración. Con 103 minutos, la película presentó una historia completa que se desarrolló alrededor de un único conflicto central.

Además, la producción llegó a Netflix después de su estreno cinematográfico. Ese recorrido permitió que la película tuviera una segunda etapa de exposición frente al público.

Con estos elementos, Tu hijo se presenta como una alternativa para quienes buscan un thriller español basado en un conflicto familiar y una búsqueda de justicia.

Mirá el tráiler de Tu hijo

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma suma la película española de suspenso "Tu hijo", protagonizada por José Coronado.
  • Trama: Un padre busca justicia por mano propia tras la brutal agresión a su hijo.
  • Reconocimiento: La actuación de José Coronado fue nominada a Mejor Actor Protagonista en los Premios Goya 2019.
Resumen generado por Thinkindot AI
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