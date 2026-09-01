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Publicaron una foto de la tumba de Silvina Luna: el detalle que indignó a sus fans y desató una fuerte polémica

A tres años de su muerte, mostraron la tumba de Silvina Luna y una imagen desató el enojo en las redes. Miralo.

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Publicaron una foto de la tumba de Silvina Luna: el detalle que indignó a sus fans y desató una fuerte polémica

A tres años de la muerte de Silvina Luna, una fotografía de su tumba volvió a poner a la recordada actriz y modelo en el centro de la escena. La imagen comenzó a circular en redes sociales y generó una fuerte reacción entre sus seguidores, que rápidamente repararon en un particular detalle que acompaña su lápida.

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Avengers Endgame: Bonus llega a los cines: cómo y cuándo comprar las entradas para la película. (Foto: Prensa)

La postal fue publicada por la cuenta de Instagram @cementerios.arg y permitió conocer cómo se encuentra actualmente el lugar donde descansan los restos de la rosarina, fallecida el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, luego de atravesar una extensa internación en el Hospital Italiano.

En la lápida puede leerse “Silvina Luna. 1980-2023. Siempre en nuestros corazones”. Junto a la inscripción aparecen flores blancas, el escudo de Rosario Central y una fotografía de Silvina enmarcada.

Fue justamente esta última imagen la que provocó el debate. Algunos usuarios consideraron que la fotografía elegida no era apropiada para acompañar el lugar donde descansan sus restos y expresaron su incomodidad en los comentarios de la publicación.

“¿Era necesario poner ahí la foto del cuadro? Tiene fotos normales Silvina”, cuestionó una persona. Otra coincidió: “Lo mismo pensé, es una falta de respeto”. Y una tercera agregó: “No me gusta que hayan puesto esa foto en corpiño, es una falta de respeto”.

La imagen dividió opiniones y rápidamente se convirtió en el detalle más comentado de la publicación, dejando en segundo plano el resto de la postal.

Los restos de Silvina Luna descansan en el Panteón de los Actores del Cementerio de la Chacarita, un lugar que, según se recordó, la propia actriz había elegido cuando comenzó a tomar dimensión de la gravedad de su estado de salud.

Su muerte se produjo después de una internación de más de dos meses, durante la cual permaneció bajo cuidados intensivos y esperaba poder acceder a un trasplante renal. Sin embargo, las distintas complicaciones que atravesaba su organismo impidieron que pudiera concretarse.

En los días posteriores a su fallecimiento, las personas que estuvieron cerca de ella reconstruyeron algunos de sus últimos momentos. Christian Basoalto, quien fue chofer y una persona de máxima confianza de la actriz, contó cómo fue la despedida en el hospital.

“Fue con música, mantras, con los amigos sosteniéndole las manos. Yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’”, relató en redes sociales.

Y agregó: “Se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”.

En pocas palabras

  • Tumba de Silvina Luna: Se viralizó una foto de su lápida con un detalle que generó debate entre los usuarios.
  • Detalles en la lápida: Se lee la inscripción, flores blancas, el escudo de Rosario Central y una fotografía de la actriz enmarcada.
  • Polémica por la foto: La imagen elegida para la lápida dividió opiniones y fue considerada por algunos como una falta de respeto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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