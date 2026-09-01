Publicaron una foto de la tumba de Silvina Luna: el detalle que indignó a sus fans y desató una fuerte polémica

“¿Era necesario poner ahí la foto del cuadro? Tiene fotos normales Silvina”, cuestionó una persona. Otra coincidió: “Lo mismo pensé, es una falta de respeto”. Y una tercera agregó: “No me gusta que hayan puesto esa foto en corpiño, es una falta de respeto”.

La imagen dividió opiniones y rápidamente se convirtió en el detalle más comentado de la publicación, dejando en segundo plano el resto de la postal.

Los restos de Silvina Luna descansan en el Panteón de los Actores del Cementerio de la Chacarita, un lugar que, según se recordó, la propia actriz había elegido cuando comenzó a tomar dimensión de la gravedad de su estado de salud.

Su muerte se produjo después de una internación de más de dos meses, durante la cual permaneció bajo cuidados intensivos y esperaba poder acceder a un trasplante renal. Sin embargo, las distintas complicaciones que atravesaba su organismo impidieron que pudiera concretarse.

En los días posteriores a su fallecimiento, las personas que estuvieron cerca de ella reconstruyeron algunos de sus últimos momentos. Christian Basoalto, quien fue chofer y una persona de máxima confianza de la actriz, contó cómo fue la despedida en el hospital.

“Fue con música, mantras, con los amigos sosteniéndole las manos. Yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’”, relató en redes sociales.

Y agregó: “Se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”.