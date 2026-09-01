Polémica con la periodista mexicana que entrevistó a Tini Stoessel: "La mandaron a callar"

"Estaban muy atentos porque muchas de las frases de Tini (en la entrevista) se habían sacado de contexto y había causado mucho revuelo mediático a este supuesto silencio que quierte tener Tini, así que no la dejan hablar. La mandaron a callar", aseguró la panelista.

Y observó acerca de esa situación: "Hizo una entrevista de buena fe con la artista que va a estar ahí, tampoco dijo nada grave. Pero como esa nota se viralizó por todos lados, no quieren que la periodista hable de cómo la vio a Tini".

Desde la producción del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se contactaron con la periodista que entreivistó a Tini pero optó por no hacer declaraciones hasta el momento.

En tanto, en medio de la expectativa por el próximo show de Tini Stoessel en México, Paula Varela adelantó que la cantante podría contar con una presencia muy importante detrás del escenario.

"Me dicen que iría Rodrigo De Paul en el recital y va a ser un bastión fundamental donde Tini por primera vez va a ser un show de esta magnitud sin su familia que la ha acompañado siempre. Si bien está muy segura con lo que está haciendo, es un paso emocionalmente importante para ella", cerró la periodista.

La mamá de Tini Stoessel salió al cruce de las versiones y bancó a Alejandro Stoessel

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, rompió el silencio en La Mañana con Moria (El Trece) sobre la polémica por el patrimonio entre su hija y Alejandro Stoessel.

"Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones, amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño", dijo la madre de la cantante en diálogo con Moria Casán.

Luego, la mamá de la cantante reiteró que no haría nada que perjudicara a sus hijos: "Gracias Moria, por tus palabras hacia nosotros, hoy justo le decía a Luli en tu entrevista con Sofovich lo bien que me hacía escucharte. Gracias, amamos a nuestros hijos y jamás haríamos algo para lastimarlos".

Y en cuanto al manejo del patrimonio de la artista, negó todo tipo de especulación en contra de su exmarido y de ella misma: "Pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí. Gracias, ante tanta mentira y basura tus palabras son un bálsamo", le confió Mariana a la conductora.