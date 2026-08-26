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Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y el estreno de 6 nuevos capítulos

La mejor serie española en Netflix estrenó su nueva temporada y ya se colocó entre lo más visto. El thriller español vuelve con Luis Zahera.

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Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y el estreno de 6 nuevos capítulos. (Foto: Archivo)

Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y el estreno de 6 nuevos capítulos. (Foto: Archivo)

Está en Netflix, acaba de estrenar nuevos episodios y rápidamente volvió a situarse entre los contenidos más vistos. La serie española Clanes regresó con una segunda temporada y la gran novedad del elenco es la incorporación de Luis Zahera, que se suma a una ficción protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas.

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La segunda entrega llega con seis capítulos y recupera algunos de los elementos que impulsaron la primera temporada. Por un lado, la compleja relación entre Ana González Soriano y Daniel Padín. Por otro, el conflicto criminal que rodea a la familia Padín y que amenaza con crecer todavía más.

Con este punto de partida, Clanes vuelve a poner sobre la mesa una mezcla de thriller, drama personal y crimen organizado. La llegada de Luis Zahera añade además una nueva pieza a un tablero en el que las alianzas empiezan a cambiar y los viejos conflictos adquieren otra dimensión.

¿De qué trata la segunda temporada de Clanes en Netflix?

Han pasado 3 años y muchas cosas han cambiado. A pesar de sus esfuerzos por dejar atrás el pasado, Ana (Clara Lago) y Daniel (Tamar Novas) volverán a verse envueltos en el mundo del narcotráfico, y esta vez en bandos opuestos. Mientras Daniel acepta salir al mar por última vez para ayudar a su padre, Ana deberá volver a Cambados y trabajar con el Clan enemigo de los Padin. Ana aceptará aunque es consciente de que esto puede suponer el final de los Padín y también, probablemente, el final de su relación con Daniel.

La primera temporada de Clanes fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países y esta segunda entrega espera sucumbir de nuevo a la audiencia. Este fin de semana los 6 episodios que dan forma a la segunda temporada de la aclamada serie estarán disponibles en exclusiva en Netflix.

Escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Marc Vigil y Javier Rodríguez, la serie acoge en esta temporada al actor Luis Zahera (Animal, As bestas) quien se une al elenco encabezado por Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) y Tamar Novas (Rondallas, El desorden que dejas). Completan el reparto Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados), María Pujalte (Los misterios de Laura), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera) y Diego Anido (La infiltrada) entre otros.

Luis Zahera llega a la serie con un personaje que abre otro frente

La gran incorporación de esta temporada es Luis Zahera.

El actor se suma al universo de Clanes para interpretar a El Curilla, un personaje que dirige otra empresa semilegal en la zona y que detecta una posible debilidad dentro de las filas de los Padín. Su aparición introduce un nuevo foco de tensión.

La incorporación de Zahera se produce después de su participación en Animal y añade otro personaje con peso a una temporada que amplía sus conflictos.

¿Clanes tendrá una tercera temporada en Netflix?

Netflix ha anunciado la tercera y última temporada de Clanes, la popular serie producida por Vaca Films y protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas.

Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) y Tamar Novas (Rondallas, El desorden que dejas) encabezan de nuevo el reparto junto con Luis Zahera (Animal, As bestas). Completan el elenco de esta tercera temporada Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados) y Chechu Salgado (Las leyes de la frontera), entre otros.

La nueva entrega está dirigida por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez, y el guion corre de nuevo a cargo de Jorge Guerricaechevarría.

¿Cómo será la tercera temporada de Clanes en Netflix?

Ha pasado poco más de un año, pero Ana (Clara Lago) ha pasado página y vive una nueva vida como testigo protegida, muy lejos de Cambados, junto a su madre y su hija Sara. Mientras tanto, Daniel (Tamar Novas) también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantener una vida honrada al margen de los negocios de su familia, aunque su gran obsesión es encontrar a Ana y Sara. Al mismo tiempo, el clan de los Padín vive su peor momento: un clan albanés está intentando quedarse con todo el negocio de las descargas de droga y sus métodos van a romper la paz en Cambados. Los Padín van a estar contra las cuerdas y será difícil que sus negocios no vuelvan a salpicar a Daniel… y a Ana.

Anuncio oficial de Clanes: temporada 3 en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La serie española "Clanes" estrenó su segunda temporada con 6 nuevos capítulos, situándose entre lo más visto.
  • Luis Zahera: El actor se une al elenco protagonizando a "El Curilla", un personaje que añade tensión a la trama de crimen organizado.
  • Tercera temporada: Se confirma que habrá una tercera y última temporada de la serie, con Clara Lago, Tamar Novas y Luis Zahera en el reparto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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