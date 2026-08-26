Luis Zahera arrasa en Netflix con la serie española más vista y el estreno de 6 nuevos capítulos

La primera temporada de Clanes fue la serie de habla no inglesa más vista en Netflix durante su semana de estreno, consiguiendo situarse como número 1 en 28 países y alcanzando el Top 10 en 82 países y esta segunda entrega espera sucumbir de nuevo a la audiencia. Este fin de semana los 6 episodios que dan forma a la segunda temporada de la aclamada serie estarán disponibles en exclusiva en Netflix.

Escrita por Jorge Guerricaechevarría y dirigida por Marc Vigil y Javier Rodríguez, la serie acoge en esta temporada al actor Luis Zahera (Animal, As bestas) quien se une al elenco encabezado por Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) y Tamar Novas (Rondallas, El desorden que dejas). Completan el reparto Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados), María Pujalte (Los misterios de Laura), Chechu Salgado (Las leyes de la frontera) y Diego Anido (La infiltrada) entre otros.

Luis Zahera llega a la serie con un personaje que abre otro frente

La gran incorporación de esta temporada es Luis Zahera.

El actor se suma al universo de Clanes para interpretar a El Curilla, un personaje que dirige otra empresa semilegal en la zona y que detecta una posible debilidad dentro de las filas de los Padín. Su aparición introduce un nuevo foco de tensión.

La incorporación de Zahera se produce después de su participación en Animal y añade otro personaje con peso a una temporada que amplía sus conflictos.

¿Clanes tendrá una tercera temporada en Netflix?

Netflix ha anunciado la tercera y última temporada de Clanes, la popular serie producida por Vaca Films y protagonizada por Clara Lago y Tamar Novas.

Clara Lago (Ocho apellidos vascos, El vecino) y Tamar Novas (Rondallas, El desorden que dejas) encabezan de nuevo el reparto junto con Luis Zahera (Animal, As bestas). Completan el elenco de esta tercera temporada Xosé Antonio Touriñán (Cuñados), Melania Cruz (Malencolía), Miguel de Lira (Cuñados) y Chechu Salgado (Las leyes de la frontera), entre otros.

La nueva entrega está dirigida por Ángeles Huerta y Javier Rodríguez, y el guion corre de nuevo a cargo de Jorge Guerricaechevarría.

¿Cómo será la tercera temporada de Clanes en Netflix?

Ha pasado poco más de un año, pero Ana (Clara Lago) ha pasado página y vive una nueva vida como testigo protegida, muy lejos de Cambados, junto a su madre y su hija Sara. Mientras tanto, Daniel (Tamar Novas) también se ha apartado del mundo del narcotráfico e intenta mantener una vida honrada al margen de los negocios de su familia, aunque su gran obsesión es encontrar a Ana y Sara. Al mismo tiempo, el clan de los Padín vive su peor momento: un clan albanés está intentando quedarse con todo el negocio de las descargas de droga y sus métodos van a romper la paz en Cambados. Los Padín van a estar contra las cuerdas y será difícil que sus negocios no vuelvan a salpicar a Daniel… y a Ana.

Anuncio oficial de Clanes: temporada 3 en Netflix