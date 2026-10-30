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Luis Zahera arrasa en Netflix con el estreno de "Colisión", su nuevo thriller español

"Colisión" llegó a Netflix con Luis Zahera, un robo millonario, un accidente inesperado y un secreto capaz de cambiarlo todo en esta película española.

LLuis Zahera arrasa con el estreno de Colisión

LLuis Zahera arrasa con el estreno de "Colisión", su nuevo thriller español. (Foto: Gentileza Netflix)

Colisión, la nueva película española de Netflix, llegó a la plataforma el viernes 30 de octubre de 2026. El thriller, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo, presenta una historia en la que los límites entre la justicia, el engaño y la supervivencia comenzarán a desdibujarse. Con un elenco encabezado por Luis Zahera, la película buscará captar la atención de quienes disfrutan de las historias de intriga.

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Netflix Luis Zahera y Pedro Alonso arrasan con el thriller de suspenso español más visto. (Fotos: Archivo)

La trama se sitúa en plena crisis económica, cuando un grupo de atracadores irrumpe en un banco de Madrid, desencadenando una serie de acontecimientos imprevisibles. Lo que en principio parece un robo más se convierte en una partida de engaños, miedo y supervivencia, donde cada decisión cuenta, cada gesto esconde algo y todos buscan escapar de algo más que de la cárcel.

De qué trata Colisión, la nueva película española de Netflix

La historia de Colisión se desarrollará durante la crisis económica que atravesó España en 2013. En ese contexto, un grupo de ladrones organizará un asalto a una sucursal bancaria de Madrid. Lo que inicialmente parecerá un golpe cuidadosamente planificado terminará desencadenando una sucesión de acontecimientos que pondrá en peligro a todos los involucrados.

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras atracar un banco, un fatal accidente de auto saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo".

La película construirá así una trama en la que el pasado comenzará a perseguir a los personajes. Las decisiones tomadas antes del robo tendrán un peso fundamental cuando las circunstancias obliguen a todos a enfrentarse con aquello que intentaron esconder.

De esta manera, el largometraje propondrá un juego de sospechas en el que cada personaje tendrá algo que ocultar. Las relaciones entre los integrantes de la banda comenzarán a quedar expuestas y la confianza, que parecía fundamental para ejecutar el plan, se convertirá en uno de sus mayores problemas.

Luis Zahera interpreta a Ernesto, el director del banco donde ocurre el robo

Uno de los nombres destacados del reparto será el del actor español Luis Zahera, quien interpretará a Ernesto.

Su personaje será el director de la sucursal bancaria de Madrid en la que se desarrollará el atraco. Por lo tanto, tendrá una relación directa con uno de los acontecimientos centrales de la película.

La participación de Zahera será uno de los atractivos de la producción, que reunirá a intérpretes reconocidos del panorama audiovisual español.

La combinación de este elenco permitirá dar vida a una historia coral, en la que distintos personajes tendrán un papel dentro de los acontecimientos que rodearán el robo y el posterior accidente.

El elenco principal de Colisión con Luis Zahera

  • Laia Costa
  • Karra Elejalde
  • Luis Zahera
  • Tamar Novas
  • Álvaro Cervantes
  • Lluís Homar

La película se trata del primer thriller del reconocido director español Daniel Sánchez Arévalo. En sus propias palabras: "¿Te apetece cambiar de género?, me preguntó Ramón. No dudé un segundo en responder con un enérgico sí. Tenía muchas ganas de salir de mi mundo. Explorar otras historias que no hayan partido de mi cabeza. Cuando Ramón me contó el argumento, sentí que, no es que fuera el vehículo perfecto, era la montaña rusa perfecta para montar al espectador y tratar de ofrecerle una experiencia llena de acción, suspense, intriga, desconcierto, giros y pura diversión. Y estoy especialmente feliz con el casting que hemos levantado: Laia, Karra, Luis, Tamar, Álvaro y Lluís. Un auténtico dream team".

Cuándo se estrena Colisión en Netflix

Netflix incorporará Colisión a su catálogo el viernes 30 de octubre de 2026. La película estará disponible de manera exclusiva en la plataforma de streaming.

Quienes disfrutan de las historias de robos, investigaciones policiales y personajes enfrentados a sus propios secretos encontrarán en esta película una alternativa dentro del catálogo.

La producción tendrá como principal atractivo una premisa que cambiará las expectativas iniciales: un grupo de policías involucrados en un atraco millonario deberá investigar un accidente que podría revelar su participación en el delito.

La película estará disponible en Netflix desde el 30 de octubre de 2026.

Tráiler oficial de Colisión en Netflix

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: La película española "Colisión", protagonizada por Luis Zahera, se suma al catálogo de la plataforma el 30 de octubre de 2026.
  • Trama principal: Un robo millonario a un banco en Madrid desencadena una serie de eventos imprevistos, traiciones y secretos entre los involucrados.
  • Elenco destacado: Luis Zahera interpreta al director del banco, compartiendo protagonismo con figuras como Laia Costa y Karra Elejalde.
Resumen generado por Thinkindot AI
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