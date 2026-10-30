Lali Espósito adelantó detalles del vestido de novia, invitados y cómo será la luna de miel con Pedro Rosemblat

“Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”, manifestó la artista.

Cómo será el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat y quiénes serán los invitados

Lali Espósito adelantó qué tipo de vestido eligió para la boda con Pedro Rosemblat y la manera descontractura en que vive la previa a ese gran evento.

“Sí te puedo contar que a veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, manifestó la cantante.

Y sobre los invitados aclaró que será algo íntimo con sus afectos más cercanos y familia que se hará presente desde distintos lugares del país.

“Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país en Argentina y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos. Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llenas de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito”, explicó emocionada.

En cuanto a la luna de miel, la cantante comentó que por el momento los dos están con mucho trabajo y ya tendrán tiempo de planificar un viaje juntos.

“No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”, aseguró.

Lali Espósito cerró hablando sobre la posibilida de formar una familia con Pedro Rosemblat y dejó en claro su pensamiento: “Qué sé yo, yo creo que al final uno no se ve y después si le llega a suceder o lo llega a querer, bueno, una se impone porque bueno, la vida es así. Pero me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños", cerró entre risas.