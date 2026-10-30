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Netflix: José Coronado y Mario Casas brillan con la serie más vista y apenas tiene 8 capítulos

Esta es la miniserie española más atrapante de Netflix, con Mario Casas y José Coronado al frente de una historia llena de secretos.

Netflix: José Coronado y Mario Casas brillan con la serie más vista y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)

Netflix: José Coronado y Mario Casas brillan con la serie más vista y apenas tiene 8 capítulos. (Foto: Archivo)

El inocente, la miniserie española disponible en Netflix, reunió a grandes figuras de la interpretación, una historia repleta de secretos y una trama que juega constantemente con las expectativas del público. Protagonizada por Mario Casas y José Coronado, se convirtió en una de las propuestas de suspense más interesantes del catálogo de la plataforma.

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Estrenada en abril de 2021, la ficción está basada en la novela homónima del escritor estadounidense Harlan Coben, conocido por sus historias de misterio, desapariciones y acontecimientos inesperados. La adaptación estuvo a cargo de Oriol Paulo y Jordi Vallejo.

La producción cuenta con una temporada de ocho episodios. Una duración que permite desarrollar distintas historias, presentar personajes complejos y construir una sucesión de acontecimientos que mantiene la incertidumbre hasta los últimos capítulos.

Aunque su estreno despertó interés entre los aficionados al género, El inocente sigue siendo una alternativa que merece recuperar quienes buscan una serie española con intriga, tensión y numerosos giros argumentales.

De qué trata la miniserie El inocente en Netflix

La historia de El inocente gira alrededor de Mateo Vidal, un joven estudiante de Derecho interpretado por Mario Casas. Nueve años antes de los acontecimientos principales, su vida cambió por completo después de participar en una pelea.

Aquella noche, Mateo se vio involucrado en un enfrentamiento con un grupo de jóvenes que intentaron agredirlo. Durante la pelea, trató de defenderse y terminó empujando a uno de ellos. El muchacho cayó, sufrió un golpe mortal y murió como consecuencia de aquel episodio.

Aunque Mateo no tuvo intención de provocar su muerte, las consecuencias fueron devastadoras. El protagonista fue considerado culpable de un homicidio y terminó en prisión. Así comenzó un período especialmente difícil, marcado por la culpa, el aislamiento y la imposibilidad de recuperar la vida que había tenido hasta entonces.

La serie plantea así una pregunta que atraviesa buena parte de su desarrollo: ¿es posible comenzar de nuevo después de un acontecimiento que cambia para siempre el destino de una persona?

Según el resumen oficial en Netflix: "Un homicidio accidental lo lleva a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla".

Mario Casas interpreta a un hombre que quiere recuperar su vida

Uno de los grandes atractivos de la producción es la interpretación de Mario Casas, encargado de dar vida a Mateo Vidal Rivera.

Cuando comienza la historia principal, el protagonista ya cumplió su condena y está dispuesto a dejar atrás los años que pasó en prisión. Sin embargo, la libertad no significa que pueda recuperar automáticamente todo lo que perdió.

En ese contexto, el protagonista intenta encontrar un nuevo motivo para seguir adelante. Su principal apoyo emocional es Olivia, interpretada por Aura Garrido, su pareja, con quien espera formar una familia.

Una llamada inesperada introduce un nuevo elemento de incertidumbre y hace que Mateo empiece a sospechar que todavía existen acontecimientos de su pasado que desconoce. Lo que parecía un capítulo cerrado vuelve a convertirse en una amenaza para su futuro.

José Coronado y un personaje que esconde demasiados secretos

Otro de los grandes nombres del reparto es José Coronado, que interpreta a Teo Aguilar, un agente de la Unidad de Delitos Especiales.

Su personaje tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la historia. Se trata de un investigador con un pasado oscuro y numerosos secretos que terminan conectándose con los acontecimientos que rodean a Mateo.

Teo no es un personaje sencillo de interpretar. Su participación introduce nuevas incógnitas y amplía el universo de una ficción en la que las distintas historias comienzan a entrelazarse progresivamente.

La presencia de Coronado aporta experiencia y personalidad a una producción que necesita mantener el equilibrio entre diferentes líneas argumentales. Su personaje representa una de las piezas centrales de un rompecabezas que el espectador deberá reconstruir capítulo a capítulo.

Mirá el tráiler oficial de El inocente

En pocas palabras

  • Miniserie española: "El inocente", disponible en Netflix, es una atrapante historia de secretos y suspense.
  • Protagonistas: Mario Casas interpreta a Mateo Vidal, un joven que busca rehacer su vida tras cumplir condena por homicidio.
  • Intriga: José Coronado encarna a Teo Aguilar, un detective con un pasado oscuro cuyos secretos se entrelazan con la trama principal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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