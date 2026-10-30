Netflix: José Coronado y Mario Casas brillan con la serie más vista y apenas tiene 8 capítulos

De qué trata la miniserie El inocente en Netflix

La historia de El inocente gira alrededor de Mateo Vidal, un joven estudiante de Derecho interpretado por Mario Casas. Nueve años antes de los acontecimientos principales, su vida cambió por completo después de participar en una pelea.

Aquella noche, Mateo se vio involucrado en un enfrentamiento con un grupo de jóvenes que intentaron agredirlo. Durante la pelea, trató de defenderse y terminó empujando a uno de ellos. El muchacho cayó, sufrió un golpe mortal y murió como consecuencia de aquel episodio.

Aunque Mateo no tuvo intención de provocar su muerte, las consecuencias fueron devastadoras. El protagonista fue considerado culpable de un homicidio y terminó en prisión. Así comenzó un período especialmente difícil, marcado por la culpa, el aislamiento y la imposibilidad de recuperar la vida que había tenido hasta entonces.

La serie plantea así una pregunta que atraviesa buena parte de su desarrollo: ¿es posible comenzar de nuevo después de un acontecimiento que cambia para siempre el destino de una persona?

Según el resumen oficial en Netflix: "Un homicidio accidental lo lleva a una espiral de intriga y asesinato. En el momento en que encuentra amor y libertad, una llamada lo devuelve a la pesadilla".

Mario Casas interpreta a un hombre que quiere recuperar su vida

Uno de los grandes atractivos de la producción es la interpretación de Mario Casas, encargado de dar vida a Mateo Vidal Rivera.

Cuando comienza la historia principal, el protagonista ya cumplió su condena y está dispuesto a dejar atrás los años que pasó en prisión. Sin embargo, la libertad no significa que pueda recuperar automáticamente todo lo que perdió.

En ese contexto, el protagonista intenta encontrar un nuevo motivo para seguir adelante. Su principal apoyo emocional es Olivia, interpretada por Aura Garrido, su pareja, con quien espera formar una familia.

Una llamada inesperada introduce un nuevo elemento de incertidumbre y hace que Mateo empiece a sospechar que todavía existen acontecimientos de su pasado que desconoce. Lo que parecía un capítulo cerrado vuelve a convertirse en una amenaza para su futuro.

José Coronado y un personaje que esconde demasiados secretos

Otro de los grandes nombres del reparto es José Coronado, que interpreta a Teo Aguilar, un agente de la Unidad de Delitos Especiales.

Su personaje tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la historia. Se trata de un investigador con un pasado oscuro y numerosos secretos que terminan conectándose con los acontecimientos que rodean a Mateo.

Teo no es un personaje sencillo de interpretar. Su participación introduce nuevas incógnitas y amplía el universo de una ficción en la que las distintas historias comienzan a entrelazarse progresivamente.

La presencia de Coronado aporta experiencia y personalidad a una producción que necesita mantener el equilibrio entre diferentes líneas argumentales. Su personaje representa una de las piezas centrales de un rompecabezas que el espectador deberá reconstruir capítulo a capítulo.

Mirá el tráiler oficial de El inocente