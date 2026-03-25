Un nuevo cruce en redes volvió a poner a Marta Fort en el centro de la escena. La hija de Ricardo Fort reaccionó sin filtro luego de recibir un comentario hiriente por parte de un seguidor que cuestionó sus decisiones personales.
Marta Fort hizo un descargo contundente luego de recibir un comentario hiriente sobre una firme decisión personal.
Marta Fort estalló furiosa por un letal comentario sobre su estilo de vida
Un nuevo cruce en redes volvió a poner a Marta Fort en el centro de la escena. La hija de Ricardo Fort reaccionó sin filtro luego de recibir un comentario hiriente por parte de un seguidor que cuestionó sus decisiones personales.
Todo ocurrió a través de un video que compartió en sus redes sociales, donde la joven decidió responderle directamente a un usuario que le preguntó por qué no está estudiando una carrera. Lejos de esquivar el tema, Marta se mostró visiblemente molesta y no dudó en poner un límite ante la crítica.
"No, no estudio nada. ¿Hay algún problema? La put... que lo paríó", lanzó, dejando en claro su enojo frente al cuestionamiento. Pero no se quedó ahí y profundizó su postura, defendiendo su estilo de vida y las elecciones que viene tomando.
"No estudio nada. Me dedico a lo que quiero, por suerte. Tampoco estoy enfocada en algo que necesite estudiar. El día que lo necesite, estudiaré", completó, firme en su respuesta y sin intención de dar explicaciones más allá de lo que considera necesario.
De esta manera, Marta volvió a marcar su personalidad frontal en redes sociales, donde suele mostrarse auténtica y sin filtros. Su reacción generó todo tipo de comentarios entre sus seguidores, reavivando el debate sobre las expectativas que recaen sobre los hijos de figuras públicas y las decisiones personales en torno al estudio y el trabajo.