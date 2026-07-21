Se supo si el nene paraguayo grabado en el Mundial es o no Loan Danilo Peña

Mientras tanto, la incertidumbre crecía entre quienes seguían el caso. Las comparaciones entre ambos niños se repetían en cientos de publicaciones y muchos usuarios compartían capturas de pantalla marcando similitudes en el rostro, la mirada y otros rasgos físicos. Esa situación alimentó aún más las versiones que comenzaron a circular en internet.

Sin embargo, el desarrollo de la investigación tomó un rumbo muy distinto al que muchos imaginaban. Las primeras averiguaciones permitieron avanzar rápidamente sobre la identidad del niño filmado y, poco después, llegaron las primeras certezas que descartaban cualquier vínculo con Loan Peña.

Uno de los aspectos determinantes para aclarar la situación fue la reacción de la propia familia del menor paraguayo. Al advertir el enorme revuelo que se había generado en redes sociales y observar que miles de personas aseguraban que se trataba del niño desaparecido en Argentina, decidieron presentarse voluntariamente ante las autoridades para evitar que continuaran las especulaciones.

La madre del niño, acompañada por el padre y por el propio menor, acudió ante los organismos correspondientes llevando toda la documentación necesaria para acreditar su identidad. De esa manera, buscaron despejar cualquier duda y colaborar con la investigación que se había iniciado tras la viralización del video.

Desde la televisión paraguaya brindaron detalles sobre cómo se produjo esa presentación. Según explicaron, la familia tomó conocimiento de la repercusión que había alcanzado la entrevista y decidió actuar inmediatamente para demostrar que el pequeño no tenía ninguna relación con la búsqueda de Loan.

De acuerdo con esa reconstrucción, la madre se comunicó con las autoridades argentinas y posteriormente concurrió junto a su hijo y al padre del menor para exhibir la documentación oficial que acreditaba su identidad. Ese paso permitió acelerar las verificaciones y dar una respuesta definitiva a un episodio que había generado una enorme expectativa pública.

Las autoridades paraguayas también confirmaron que toda la información fue cotejada mediante los mecanismos oficiales de cooperación existentes entre ambos países. Para ello intervino el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), organismo argentino que participa en la coordinación de este tipo de investigaciones cuando aparecen posibles pistas vinculadas con personas buscadas.

Tras revisar la documentación presentada por la familia y realizar las comprobaciones correspondientes, los especialistas concluyeron que el niño filmado en Paraguay no era Loan Peña. La verificación incluyó el análisis del certificado de nacimiento del menor y el cruce de datos con los registros oficiales disponibles.

Con esa información sobre la mesa, las autoridades descartaron formalmente cualquier relación entre el niño entrevistado y el caso que mantiene en vilo a la Argentina desde hace meses. De esta manera quedó sin efecto una de las hipótesis que había cobrado fuerza a partir de la difusión del video en redes sociales.

Los voceros explicaron que la confirmación surgió luego de un trabajo conjunto entre organismos de ambos países, destacando que la cooperación internacional resulta clave cuando aparecen denuncias o indicios que trascienden las fronteras nacionales.

También remarcaron que, por cuestiones legales y de protección de los derechos del menor, no podían brindar públicamente más información sobre la identidad del niño ni sobre su familia. Esa decisión busca preservar la privacidad de personas que quedaron expuestas de manera involuntaria a raíz de la viralización del material.

La aclaración oficial permitió llevar tranquilidad a la familia paraguaya, que durante varias horas quedó en el centro de una intensa exposición mediática producto de una confusión originada en las redes sociales.

Mientras tanto, la causa por la desaparición de Loan Peña continúa abierta y cada nueva pista sigue siendo analizada cuidadosamente por los investigadores. El caso mantiene una enorme sensibilidad social y cualquier dato que aparece suele ser revisado con especial atención antes de ser descartado o incorporado al expediente.

En este episodio también intervino la querella que representa a la familia de Loan. Los abogados fueron notificados sobre la existencia del video viral y permanecieron atentos al resultado de las verificaciones oficiales realizadas por las autoridades paraguayas.

Hasta que concluyeron las comprobaciones, los representantes legales se mantuvieron a la espera de información formal que permitiera confirmar o descartar la autenticidad de la supuesta pista. Finalmente, la comunicación oficial cerró definitivamente esa posibilidad.

El episodio volvió a poner en evidencia el enorme impacto que tienen las redes sociales cuando se trata de investigaciones de alta repercusión pública. En cuestión de horas, un simple fragmento televisivo logró instalar una hipótesis que movilizó a miles de personas y obligó a activar mecanismos institucionales para corroborar los hechos.

Si bien la difusión masiva puede contribuir en algunos casos a obtener información relevante sobre personas desaparecidas, también puede generar falsas expectativas, exponer a terceros ajenos a la investigación e incluso provocar situaciones de angustia para familias que nada tienen que ver con el caso.

Por ese motivo, especialistas suelen insistir en la importancia de esperar siempre las confirmaciones oficiales antes de considerar como verdadera cualquier versión que se viraliza en internet. La rapidez con la que circula la información en las plataformas digitales hace que muchas veces imágenes fuera de contexto o parecidos físicos deriven en especulaciones que luego terminan siendo descartadas.

En este caso, la rápida intervención de la familia del niño paraguayo y el trabajo coordinado entre las autoridades de ambos países permitieron resolver la situación en poco tiempo y evitar que continuaran creciendo las versiones falsas.

La investigación concluyó de manera categórica que el menor entrevistado por la televisión paraguaya es efectivamente quien dijo ser y que no existe ninguna relación con Loan Danilo Peña. Los documentos oficiales y las verificaciones realizadas por los organismos especializados fueron suficientes para cerrar esa línea de investigación.

Pese a ello, el caso de Loan sigue despertando una enorme atención tanto en Argentina como en la región. Cada posible novedad genera expectativas entre quienes esperan respuestas sobre uno de los hechos que más conmoción produjo en los últimos años.

La aparición de este video volvió a demostrar que cualquier elemento que guarde un mínimo parecido con el niño desaparecido puede convertirse rápidamente en noticia. Sin embargo, también dejó una enseñanza sobre la necesidad de actuar con prudencia y respaldar toda información mediante investigaciones oficiales.

Con la pista descartada, las autoridades continúan concentradas en las demás líneas investigativas abiertas, mientras la búsqueda de Loan Peña sigue siendo una prioridad para los organismos encargados del caso. La expectativa permanece intacta y cada nuevo dato continuará siendo analizado con el mismo rigor que permitió confirmar, en esta oportunidad, que el niño filmado en Paraguay no era el menor desaparecido.