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Netflix estrenó una impactante película basada en hechos reales y apenas dura 93 minutos

Esta película llegó a Netflix con una historia basada en hechos reales que sorprende por la intensidad, su drama psicológico y el contenido para adultos.

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Netflix estrenó una impactante película basada en hechos reales y apenas dura 93 minutos. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó una impactante película basada en hechos reales y apenas dura 93 minutos. (Foto: Archivo)

"Elize: Sombras de una mujer" es una de las incorporaciones más llamativas que Netflix sumó a su catálogo. La producción brasileña, inspirada en un caso real, combina tensión psicológica, conflictos de pareja y un crimen que marcó la historia reciente del país. Con una duración de apenas 1 hora y 33 minutos, la película promete mantener al espectador atrapado de principio a fin.

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Netflix continúa apostando por historias inspiradas en hechos reales y esta vez eligió una producción brasileña que explora uno de los casos policiales más impactantes de la última década.

Se trata de Elize: Sombras de una mujer, una película dirigida por Felipe Vellas que llegó a la plataforma este 22 de julio y rápidamente comenzó a despertar interés entre los usuarios. Su combinación de drama psicológico, crimen y relaciones tóxicas la convirtió en una de las novedades más comentadas.

De qué trata "Elize: Sombras de una mujer" en Netflix

La sinopsis oficial publicada por Netflix señala: "En esta recreación de un caso real, una ex dama de compañía lucha por superar la infidelidad de su adinerado marido, pero la traición envenena su matrimonio".

A partir de esa premisa, la película desarrolla un drama psicológico donde cada decisión acerca a sus protagonistas a un desenlace inevitable.

Con una duración de apenas 93 minutos, la historia mantiene un ritmo constante y apuesta por el suspenso antes que por la espectacularidad.

La historia real que inspiró la película en Netflix

La producción está basada en la historia de Elize Matsunaga, un caso que conmocionó a Brasil y tuvo una enorme repercusión mediática.

Elize fue condenada por asesinar y descuartizar a su esposo, Marcos Matsunaga, un reconocido empresario. El crimen ocurrió dentro del departamento donde ambos vivían y rápidamente se transformó en uno de los hechos policiales más impactantes del país.

La película toma como punto de partida esos acontecimientos reales, aunque pone el foco principalmente en la construcción psicológica de la protagonista y en el deterioro de una relación marcada por la desconfianza, los secretos y las infidelidades.

"Elize: Sombras de una mujer", mucho más que una historia criminal

Los responsables del proyecto dejaron en claro que el objetivo nunca fue mostrar únicamente un crimen.

La película intenta responder esa pregunta sin justificar los hechos, sino mostrando el complejo entramado emocional que rodeó a la protagonista.

Esa mirada convierte a Elize: Sombras de una mujer en una propuesta diferente dentro del catálogo de Netflix, alejándose de los relatos tradicionales sobre asesinos para profundizar en las emociones y los conflictos humanos.

Además de su historia basada en hechos reales, la película incluye escenas de alto contenido emocional y momentos dirigidos a un público adulto.

El relato aborda la infidelidad, la manipulación, las diferencias sociales, la violencia psicológica y el deterioro de una pareja cuya relación parece no tener retorno.

Todos esos elementos construyen una atmósfera cargada de tensión que se mantiene durante toda la película.

Por qué está entre los estrenos más comentados en Netflix

Las producciones inspiradas en hechos reales suelen despertar un interés especial entre los usuarios de Netflix, y este estreno no parece ser la excepción.

El caso de Elize Matsunaga sigue siendo recordado en Brasil por el impacto que tuvo en la opinión pública y por la cobertura mediática que recibió durante años.

Ahora, esa historia vuelve a cobrar relevancia gracias a una película que propone mirar más allá del crimen y analizar las circunstancias que rodearon a sus protagonistas.

Con una puesta en escena sobria, un desarrollo psicológico marcado y una historia que realmente ocurrió, Elize: Sombras de una mujer se perfila como una de las propuestas más impactantes para quienes disfrutan de los dramas criminales inspirados en hechos reales.

El elenco principal de "Elize: Sombras de una mujer"

  • Lorena Comparato
  • Henrique Kimura
  • Denise Weinberg
  • Gustavo Falcão
  • Julia Shimura
  • Flora Sandyá
  • Edson Kameda
  • Miwa Yanagizawa
  • Arthur Toyoshima
  • Julia Konrad

Tráiler oficial de "Elize: Sombras de una mujer" en Netflix

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