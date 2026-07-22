La CGT, las dos CTA y movimientos sociales marchan al Congreso: ya hay tensión en Avellaneda

Además, se esperan cortes en distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires como parte de una jornada nacional de protesta que tendrá réplicas en diferentes provincias.

La movilización forma parte del plan de lucha acordado entre la CGT, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que anticiparon que esta será la primera de una serie de medidas de fuerza.

Cuáles son los reclamos de la marcha al Congreso

Los organizadores señalaron que la protesta busca defender el sistema previsional, reclamar una mejora en los ingresos de los jubilados y cuestionar el rumbo económico del Gobierno nacional.

En un comunicado, la CGT sostuvo: "Marchamos para que una jubilación pueda garantizar una vida digna. Para que quienes trabajaron toda su vida no tengan que elegir entre comprar sus medicamentos o poner un plato de comida sobre la mesa".

La central obrera agregó que la convocatoria también apunta a defender el sistema de seguridad social y concluyó con un mensaje dirigido al Gobierno: "La dignidad no se negocia".

La movilización marcará el regreso de las protestas masivas luego del Mundial 2026 y representa una muestra de unidad entre la CGT, las dos CTA y las organizaciones sociales, que volverán a compartir una convocatoria de alcance nacional.

Según adelantaron los dirigentes sindicales, el objetivo es sostener un plan de lucha que continuará en las próximas semanas. Entre las actividades previstas figura la tradicional marcha de San Cayetano, el próximo 7 de agosto, y no descartan convocar a un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos.

Habrá cortes y protestas en distintos puntos del país

Además de la concentración frente al Congreso, la UTEP confirmó que realizará cortes en los principales ingresos a la Ciudad de Buenos Aires.

La protesta también tendrá réplicas en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, donde sindicatos y organizaciones sociales convocaron a movilizaciones locales.

En ese contexto, el secretario general adjunto de la CGT y titular de UPCN, Andrés Rodríguez, aseguró que la central sindical intentó mantener instancias de diálogo con el Gobierno, aunque afirmó que no obtuvo respuestas.

"La CGT nunca negó el diálogo, intentó proponer una mesa de trabajo pero nunca fue escuchada y por eso nos hemos visto obligados a generar situaciones de conflicto", sostuvo.

El dirigente también consideró que, tras el cierre del Mundial, volverán a cobrar protagonismo las demandas económicas y sociales. "Hubo un congelamiento del país por el clima mundialista, pero ya terminó y los problemas del día a día vuelven a flote", expresó.

El fallo sobre el programa Volver al Trabajo

La convocatoria también se da luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que obligaba al Estado a continuar abonando el programa Volver al Trabajo, que alcanza a cerca de un millón de beneficiarios.

El programa mantiene un monto mensual de $78.000, sin actualizaciones desde el inicio de la gestión de Javier Milei, situación que también forma parte de los reclamos impulsados por las organizaciones sociales que participarán de la jornada.