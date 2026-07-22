La intimidad del regreso: se conocieron las fotos inéditas del recibimiento a la Selección Argentina en Ezeiza

Cómo fue el aterrizaje de la Selección Argentina y qué fotos se conocieron de los jugadores

Las imágenes documentaron desde el mensaje en la pista de aterrizaje hasta las reacciones de desahogo de los futbolistas y el cuerpo técnico sobre el micro.

El itinerario aéreo y la recepción estética en el terreno quedaron registrados en el momento exacto del arribo del chárter. El vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas aterrizó el lunes a las 18:19 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Apenas descendieron del avión, los futbolistas fueron recibidos por un enorme mensaje de “¡¡GRACIAS!!”, pintado sobre el césped con letras de 150 metros, un gesto preparado especialmente para homenajear al equipo tras la final disputada ante España en Nueva Jersey.

El material difundido en redes sociales captó la sensibilidad de las figuras del plantel en la parte superior del transporte terrestre. Una de las fotografías más impactantes muestra a Leandro Paredes llorando en la parte superior del micro descapotable, reflejando el desahogo y la tristeza por la derrota en la final. Asimismo, la lente del reportero retrató al conductor del equipo: También aparecen primeros planos de Lionel Scaloni, visiblemente conmovido mientras observaba a los miles de hinchas que acompañaron la caravana a lo largo de la autopista Riccheri, además de imágenes panorámicas del colectivo avanzando entre fuegos artificiales, banderas y familias enteras que soportaron la lluvia para saludar al plantel.

Qué mensaje compartió el fotógrafo de la AFA y cómo cerró el itinerario del plantel

La publicación oficial estuvo acompañada por reflexiones sobre el acompañamiento popular y precisiones sobre el destino final de la delegación.

El cronista visual de la federación acompañó la galería fotográfica con unas palabras referidas al sentido de unidad alcanzado con la gente. Junto a las fotografías, Pagano publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Gracias por este recibimiento histórico para la Selección Argentina. Una vez más demostramos que no solo se trata de ganar, sino de sentirnos representados y unirnos por un objetivo en común. Todos juntos vamos a volver a estar en lo más alto”, expresó el profesional.

El tramo final del itinerario logístico se concretó sin actividades protocolares con las autoridades políticas del país. A diferencia de otras oportunidades, no hubo acto oficial ni visita a la Casa Rosada. Tras el recorrido junto a los hinchas, la delegación se trasladó directamente al predio de la AFA en Ezeiza para reencontrarse con sus familiares. Además, se reconfirmó que el grupo no contó con la nómina completa en el vuelo: En esta oportunidad no estuvieron presentes Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, quienes permanecieron en Miami junto con otros cinco integrantes del plantel, cerrando así la cobertura de las fotos inéditas del emotivo recibimiento a la Selección tras la final del Mundial 2026.

Las fotos inéditas del emotivo recibimiento a la Selección tras la final del Mundial 2026

Fotos: @tatografias

Fotos: @tatografias

Fotos: @tatografias

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