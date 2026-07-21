Hallaron muerta a Norma Varela Tula en su casa: "Tenía la cabeza destrozada"

“Tenía la cara destrozada”, describió la sobrina al recordar el momento del hallazgo. Inmediatamente dio aviso a las autoridades y aportó uno de los primeros testimonios incorporados al expediente.

Personal policial, médicos y peritos trabajaron durante varias horas en la vivienda para preservar la escena, recolectar pruebas y establecer cómo se produjo el ataque.

Las primeras pericias situaron el crimen entre las 12.45 y las 19 del domingo, aunque esa franja horaria deberá ser confirmada con el avance de la investigación.

Qué reveló la autopsia

La autopsia determinó que Norma Varela Tula murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones. Ese cuadro se produce cuando una persona pierde una cantidad crítica de sangre, lo que impide que el corazón pueda bombearla adecuadamente hacia los órganos.

Aunque todavía no se difundió oficialmente la cantidad exacta de heridas, desde el entorno familiar aseguraron que la víctima habría sufrido numerosos ataques con un elemento punzante.

Los investigadores también analizan diferentes objetos secuestrados en la escena para determinar cuáles fueron utilizados durante la agresión.

Antecedentes de violencia y una convivencia conflictiva

La sobrina de la víctima afirmó que la relación entre Norma y su hijo era conflictiva desde hacía varios años y aseguró que existían episodios previos de violencia dentro de la vivienda. “Ella todo el tiempo lo corría de la casa porque era muy agresivo, muy violento”, sostuvo.

La familiar también señaló que detrás de las discusiones podía existir un conflicto económico. Según su testimonio, Norma había comenzado a cobrar recientemente su jubilación y el acusado pretendía que le entregara parte del dinero.

“Quería vivir de arriba y sacarle la plata de la jubilación a mi tía”, denunció.

Estas declaraciones forman parte de la investigación, aunque la Fiscalía deberá establecer cuál fue el móvil concreto del crimen y si existían denuncias anteriores por violencia familiar.

La reconstrucción de las horas previas

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, la sobrina vio al sospechoso llegar a la vivienda acompañado por otra persona durante el mediodía del domingo.

Poco después habría escuchado una discusión y observó al joven retirarse de la casa de manera apresurada. Según su reconstrucción, el acusado se dirigió posteriormente a la vivienda de un conocido.

Ese hombre habría advertido que el joven tenía manchas de sangre y una herida en una mano. Siempre según el testimonio familiar, el sospechoso habría realizado comentarios vinculados con la muerte de su madre.

El conocido logró retenerlo durante un tiempo y avisó a la familia que algo grave podía haber ocurrido. Fue entonces cuando la sobrina ingresó a la vivienda y encontró el cuerpo de Norma.

El hijo de la víctima quedó detenido

Tras el hallazgo y las primeras declaraciones, la Policía arrestó al joven de 22 años. El sospechoso permanece bajo custodia mientras la Justicia reúne pruebas para definir su situación procesal.

Los investigadores esperan los resultados de las pericias realizadas en la vivienda, el análisis de la ropa del detenido y los estudios sobre las posibles manchas de sangre encontradas.

También se buscará determinar si el acusado tenía lesiones compatibles con un forcejeo y si alguna persona colaboró con él antes o después del crimen.

La causa podría avanzar bajo una calificación relacionada con homicidio agravado por el vínculo, aunque la imputación definitiva dependerá de las pruebas recolectadas y de la decisión de la fiscal interviniente.

El dolor de la familia de Norma Varela Tula

La sobrina que encontró el cuerpo explicó que Norma había ocupado un lugar central en su vida y que prácticamente la había criado. “Era todo para mí. Era mi tía y estuvo toda mi vida conmigo”, expresó.

Otra familiar, Florencia Tula, publicó un mensaje de despedida en redes sociales: “Con profundo dolor despedimos a nuestra querida tía Norma Tula, quien nos dejó de la manera más cruel e injusta”.