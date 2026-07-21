Luis Zahera arrasa en Netflix con el mejor thriller español y apenas dura 96 minutos

La historia de Infiesto comienza en marzo de 2020, cuando España atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. La expansión del COVID-19 obliga al Gobierno a decretar el estado de emergencia y el confinamiento domiciliario para millones de personas.

Mientras el país intenta adaptarse a una realidad completamente desconocida, dos inspectores de policía reciben un llamado que cambiará el rumbo de sus vidas.

Ambos deben trasladarse hasta un pequeño pueblo minero ubicado en Asturias, donde aparece una joven que llevaba varios meses desaparecida y que incluso había sido dada por muerta.

Desde ese momento, la investigación comienza a revelar indicios cada vez más inquietantes. Lo que parecía un simple caso policial pronto adquiere una dimensión mucho más compleja, obligando a los detectives a enfrentarse tanto a un criminal como a las consecuencias emocionales del momento histórico que atraviesa toda la sociedad..

Luis Zahera arrasa en Netflix con la película "Infiesto"

Uno de los nombres que más sobresalen dentro del elenco es el de Luis Zahera, considerado desde hace años uno de los actores más sólidos del cine español.

A lo largo de su carrera participó en numerosas producciones tanto para cine como para televisión, construyendo personajes que suelen destacarse por su intensidad interpretativa y por una enorme naturalidad frente a la cámara.

En Infiesto, vuelve a demostrar esa capacidad para transmitir emociones sin necesidad de grandes discursos.

Su personaje carga con conflictos personales mientras intenta resolver un caso extremadamente complejo. Esa dualidad permite que el espectador no solo siga la investigación, sino que también conozca el costado más humano de quienes deben enfrentarse al crimen.

La crítica destacó especialmente la profundidad de su interpretación y la manera en que consigue sostener la tensión dramática durante toda la película.

Un policial español que mantiene el interés de los espectadores

El cine español encontró en los thrillers uno de sus géneros más exitosos durante los últimos años.

Infiesto forma parte de esa tendencia gracias a una historia que combina investigación policial, drama humano y una puesta en escena sobria.

A diferencia de otras producciones que priorizan la acción constante, esta película apuesta por desarrollar lentamente a sus personajes y construir el suspenso a partir del misterio.

Ese equilibrio permitió que muchos espectadores la recomendaran como una de las propuestas policiales más interesantes disponibles en Netflix para quienes disfrutan de las historias cargadas de tensión.

Además, el contexto sanitario en el que transcurre la trama aporta una dimensión diferente que ayuda a distinguirla de otros thrillers tradicionales.

El elenco principal de "Infiesto" con Luis Zahera

Isak Férriz

Iria del Río

Juan Fernández

Ismael Fritschi

Ana Villa

María Mera

Isabel Naveira

José Manuel Poga

Luis Zahera

Con una duración de 96 minutos que permite desarrollar el misterio sin perder ritmo y una narrativa que mantiene el interés hasta el desenlace, Infiesto continúa consolidándose como una de las producciones españolas más destacadas del catálogo de Netflix para quienes buscan un thriller policial intenso, con actuaciones de gran nivel y una historia que sorprende a medida que avanza.

Mirá el tráiler oficial de "Infiesto"