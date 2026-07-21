Felipe Fort oficializó su romance con una modelo rusa: la reacción de Marta que no pasó desapercibida

Marta Fort posó en microbikini: el comentario picante de su hermano Felipe

Marta Fort, que estuvo cubriendo el Mundial 2026 para Blender, compartió una serie de postales en bikini desde las playas de Miami en la previa de la semifinal ante Inglaterra, con la frase "Parada por Mia y seguimos". La publicación recibió una enorme cantidad de comentarios y elogios de sus seguidores, pero uno en particular se destacó por encima del resto: el de su hermano Felipe Fort, quien escribió una advertencia entre humorística y protectora: "Ojito con mi hermana que los estoy leyendo".

El comentario se dio poco después de que Felipe volviera a la actividad en Instagram, luego de haber anunciado a mediados de junio que se borraba de la red social. En paralelo, la cobertura de Marta del Mundial 2026 desde Estados Unidos, con looks especiales para cada partido de la Selección y su estilo espontáneo, sigue sumando millones de interacciones en Instagram, TikTok y YouTube.