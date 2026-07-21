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Felipe Fort oficializó su romance con una modelo rusa: la reacción de Marta que no pasó desapercibida

Felipe Fort compartió las primeras fotos junto a su pareja durante sus vacaciones en España, y el comentario de su hermana Marta llamó la atención de todos.

21 jul 2026, 13:13
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Felipe Fort oficializó su romance con una modelo rusa: la reacción de Marta que no pasó desapercibida

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Felipe Fort sorprendió a sus seguidores al blanquear su romance con Mary Di, una modelo rusa radicada en España, durante sus vacaciones por ese país. Después de un mes sin publicar contenido en su feed de Instagram, el hijo de Ricardo Fort reapareció con un carrusel de fotos que no pasó inadvertido: en la primera imagen se lo ve abrazado a una joven rubia que sostiene un enorme ramo de rosas rojas.

Además, Felipe compartió un video en el que aparece tomado de la mano con su nueva pareja mientras recorren una ruta en auto, y algunas postales de sus días de descanso frente al mar Mediterráneo, donde disfrutaron del verano europeo. La publicación estuvo acompañada únicamente por un emoji de gato negro y enseguida se llenó de comentarios, entre los que se destacó el de Marta Fort, quien dejó en evidencia que desconocía la relación de su hermano: "Me enteré igual que ustedes", escribió a modo de broma.

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La picante reacción de Felipe Fort a las fotos de su hermana Martita en microbikini

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Mary Di es una modelo de origen ruso que vive en España, donde desarrolla gran parte de su carrera profesional en el mundo de la moda.

En redes sociales utiliza el nombre de usuario @merneis, aunque mantiene un perfil bastante reservado: su cuenta de Instagram está centrada principalmente en su trabajo como modelo, con producciones fotográficas realizadas tanto en estudios como en exteriores, además de colaboraciones con distintas marcas vinculadas a la industria de la moda.

Marta Fort posó en microbikini: el comentario picante de su hermano Felipe

Marta Fort, que estuvo cubriendo el Mundial 2026 para Blender, compartió una serie de postales en bikini desde las playas de Miami en la previa de la semifinal ante Inglaterra, con la frase "Parada por Mia y seguimos". La publicación recibió una enorme cantidad de comentarios y elogios de sus seguidores, pero uno en particular se destacó por encima del resto: el de su hermano Felipe Fort, quien escribió una advertencia entre humorística y protectora: "Ojito con mi hermana que los estoy leyendo".

El comentario se dio poco después de que Felipe volviera a la actividad en Instagram, luego de haber anunciado a mediados de junio que se borraba de la red social. En paralelo, la cobertura de Marta del Mundial 2026 desde Estados Unidos, con looks especiales para cada partido de la Selección y su estilo espontáneo, sigue sumando millones de interacciones en Instagram, TikTok y YouTube.

     

 

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