Martita Fort confirma que el hilo dental ultra XS y con transparencias

Pero su incursión en las playas de Miami no fue el único evento que acaparó la atención de sus seguidores. Martita Fort también se dejó ver en una de las fiestas electrónicas más exclusivas del fin de semana, donde demostró una vez más su habilidad para combinar las tendencias más vanguardistas. Esta vez, la influencer optó por fusionar dos elementos clave de la temporada otoño invierno 2024: el total leather y los diminutos corpiñitos XXS, creando un look que no pasó desapercibido ante los ojos de la crítica y sus seguidores.

Con cada aparición, Martita Fort sigue elevando el estándar de la moda y dejando su huella en la industria del entretenimiento. Su audacia y su innegable sentido del estilo la mantienen como una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda y las redes sociales, y su reciente visita a Miami no ha hecho más que confirmar su estatus como un ícono de la moda contemporánea.