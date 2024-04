Nicole Neumann se comparó con Tini Stoessel y dejó un picante mensaje

Tini y Emilia

La artista apareció en escena con un cabellera extremadamente larga y platinada que dejó a todo su público enloquecido, y al parecer este también fue el caso de Nicole.

De esta forma, la modelo acudió a sus redes y posteo una foto comparativa ya que tiempo atrás la misma tuvo un look exactamente igual. "Me habrán criticado en ese momento... ¡Pero no pueden negar que siempre estoy a la vanguardia! Tini te amamos”, escribió junto a la foto.

Nicole Neumann Tini

Nicole Neumann compartió las primeras fotos del cuarto de su bebé: "Va llegando todo"

La modelo Nicole Neumann está transitando el octavo mes de embarazo y está ultimando los últimos detalles para tener todo listo al momento de recibir a su primer bebé junto al piloto Manu Urcera.

Desde que anunció su embarazo, Nicole fue compartiendo todo acerca de este proceso en sus historias de Instagram y así continúa hasta el día de hoy.

De esta forma, la modelo mostró este martes el armado del cuarto de su nuevo bebé a través de un video y escribió: “Va llegando todo... Acá en pleno armado. En breve les voy a mostrar cómo quedará el cuarto del bebé".

En el video se podía ver la decoración elegida fue en una gama de grises y hasta el momento la habitación cuenta con una amplia alfombra, una cómoda, la cuna, un sillón mecedor y algunos cestos de tela con figuras de animales.