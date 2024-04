Florencia se hartó de Nicolás y lo enfrentó ante todos en Gran Hermano: "¡De vos no quiero nada!"

Embed

"Sos un cagón... En la fiesta me dijiste que querías que sea tu amiga. Después de la fiesta, te levantaste y me dijiste: '¿querés el desayuno?'. ¡No nene!, de vos no quiero nada... después me vas a ver por fotos y te va a dar una puñalada", le dijo la rubia al galán de la casa.

Esta semana se conoció que Nicolás le habría dicho a Florencia que ella le atrae sexualmente, aunque no le pasa lo mismo con su personalidad. El revuelo en las redes fue tan grande que pidieron la expulsión del joven.

Piden la eliminación de Nicolás tras la polémica confesión que le hizo a Florencia en Gran Hermano

La relación entre Nicolás Grosman y Florencia Regidor se encuentra en ese lugar que describe la canción Presente de Vox Dei: "Todo tiene un final, todo termina". Los jugadores de Gran Hermano (Telefe) decidieron ponerle fin a su vínculo después de una larga charla que tuvieron.

Durante una conversación con el participante, Florencia le preguntó sin vueltas: “¿A vos te atraigo sexualmente y no te gusta mi personalidad?”. A lo que él respondió de manera contundente: “Me quedé pensando en que quizás tenés razón”.

El integrante de los 'Bros', además, le propuso a Regidor de hacer lo que le nazca a cada uno depende del día. Ahí, la jugadora admitió que prefiere "que no pase nada, primero que me baja la autoestima, segundo que no hay nada más feo que le digas a una persona que no te gusta su personalidad, pero sí físicamente”.

El video no tardó en viralizarse y el fandom del reality pidió a través de las redes sociales la eliminación de Grosman. “Nicolás diciéndole a Florencia que no le gusta su personalidad y que solo le atrae sexualmente, pero puede cambiar con el tiempo y los días. Flaco, dejá de boludearla”, opinó un internauta en X (ex Twitter).