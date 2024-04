Marixa Balli volvió a LAM y dio detalles de la grave infección que tuvo: "Fue algo que me superó"

"Y todo el mundo estaba mal, gente con el suero, es un momento muy desagradable. Entré con el barbijo, me miraba todo el mundo, pero bueno... hay que cuidarse, vos no sabés qué tiene el que tenés al lado, están todos mal. Los médicos de la guardia no te atienden bien, no te escuchan", se quejó.

"Y... están colapsados", agregó Ángel. "Y pagás una obra social que te sale un huevo y medio y te sentís totalmente destratado, o sea es muy desagradable enfermarse en este momento porque te sentís muy desprotegido", afirmó Balli.

Más adelante, detalló: "Me dijeron que tomara reposo absoluto, no tenía estabilidad... me iba chocando con las paredes para ir al baño. Fue muy desagradable. No encontrar la posición, sentir calor... Hace años no pasaba un momento tan desagradable".

"Fue algo que me superó, porque aparte se me inflamó la cabeza. De un lado estaba divina y del otro parecía que se me explotaba el cerebro", cerró.

Se supo qué problema de salud tiene Marixa Balli y le impide estar en LAM

Luego de algunos días ausente en LAM, durante la noche del miércoles Ángel de Brito abrió el ciclo de América TV mandándole saludos a Marixa Balli y deseándole una pronta recuperación, tras explicar el problema de la salud que la tiene a maltraer.

Si bien aseguró que no es algo preocupante, de Brito se refirió a la fuerte infección en un oído que viene afectando a la intérprete de 'La Cachaca'.

“Le mandamos un saludo a Marixa Balli que sigue medio pachucha, que se ponga bien. Hoy no hablé con ella, pero ayer sí y estaba liquidada. Tenía una infección súper fuerte”, comenzó detallando el conductor.

Fue allí que Nazarena Vélez comentó que también estaba en contacto con la exvedette. “Me dijo que estaba en el Hospital Italiano y no la habían atendido”, aseguró.

“Está con corticoides, en el oído es muy feo, tremendo. Les da vértigo, dolor de cabeza, así que Marixa recupérate pronto que te extrañamos. Ni siquiera te reemplazamos, mirá cuando te queremos”, detalló Ángel sobre la salud de Marixa.

Por último, sus compañeras sumaron que “se siente un poco mejor, pero había perdido el equilibrio", motivo por el cual "seguirá con 48 horas de reposo... Mañana (por hoy jueves) tampoco viene, así que le mandamos un beso grande. Cachaca recuperate pronto”, concluyó el conductor de LAM ante de dar comienzo con el programa.