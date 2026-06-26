Mercedes Ninci mandó al frente a Jésica Cirio: la supuesta maniobra que podría complicarla ante la Justicia

Para Ninci, el inconveniente no pasa únicamente por el modelo del aparato, sino por la información que podría contener.

"Ella entrega las claves, pero hay que ver si la información quedó en la nube, si ya se borró o no. Hubiera sido mejor que entregara el dispositivo que usaba en ese año", remarcó.

Durante el programa, el periodista Federico Seeber deslizó con humor: "Capaz que lo entregó como parte de pago", comentario que provocó risas en el estudio.

Sin embargo, Mercedes insistió en que existe otro dato que le llamó la atención. "La semana pasada estaba en un restaurante muy famoso de Puerto Madero con dos celulares. ¿Por qué no entregó los dos en vez de uno solo? Entregó el más nuevo", cuestionó.

Incluso comparó la situación con otro expediente judicial de alto perfil. "Es como el caso de Elías Piccirillo, que entregó uno viejo que estaba todo borrado. Jésica entrega el nuevo, que no tenía nada", sostuvo.

Pero las declaraciones no terminaron ahí. Ninci aseguró además que los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió en las horas previas al allanamiento y por ese motivo solicitaron las cámaras de seguridad del edificio donde vive la modelo.

"Lo que quieren saber el juez Luis Armella y el fiscal Sergio Mola es si antes del allanamiento, en las 24 o 48 horas previas, se retiró algo del departamento", explicó.

Según detalló, el objetivo es determinar si se observa a Jésica Cirio, a su marido Nicolás o a algún integrante de su entorno retirando bolsos, valijas u otros elementos antes de que ingresara la Policía.

En medio del debate, el periodista Gustavo Méndez fue todavía más contundente.

"Confirmado. Todos los allanamientos se los avisaban a Elías Piccirillo y a Jésica Wanda Judith Cirio. Todos. Por eso nunca estaban, tanto en este como en el resto de los procedimientos anteriores", afirmó.

Mientras la Justicia avanza con la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados —entre ellos pendrives, notebooks, una tablet y el celular entregado por la modelo—, las declaraciones de Mercedes Ninci sumaron un nuevo foco de polémica alrededor de la estrategia judicial de Cirio.

Ahora será la pericia tecnológica la que determine si el teléfono aportado contiene información relevante para la investigación o si, como sugirió la periodista, el verdadero dispositivo utilizado durante el período investigado nunca llegó a manos de la Justicia.