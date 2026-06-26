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Mercedes Ninci mandó al frente a Jésica Cirio: la supuesta maniobra que podría complicarla ante la Justicia

Mercedes Ninci mandó al frente a Jésica Cirio y la deschavó sobre algo que la puede complicar aún más en la Justicia. Enterate.

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Mercedes Ninci mandó al frente a Jésica Cirio: la supuesta maniobra que podría complicarla ante la Justicia

El escándalo que rodea a Jésica Cirio por la investigación de los videos del vestidor donde aparecerían grandes sumas de dinero sumó un nuevo capítulo explosivo. Esta vez fue Mercedes Ninci, quien lanzó una fuerte acusación en La mañana con Moria y aseguró que la modelo habría entregado un teléfono celular que no corresponde al período que investiga la Justicia.

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La periodista sostuvo que detectó una presunta irregularidad en el dispositivo aportado por Cirio durante el allanamiento y afirmó que ese detalle podría resultar determinante para el avance de la causa.

"¡Atención con lo del teléfono! Voy con una primicia que anticipé para el programa de nuestra diva Moria Casán", anunció Ninci antes de revelar la información.

Según explicó, Jésica Cirio entregó un iPhone 17, pero advirtió que existe un detalle que despertó sospechas. "En el invierno de 2023, cuando ella declara, ese modelo no existía; el máximo disponible en ese momento era el iPhone 15", aseguró la cronista.

Para Ninci, el inconveniente no pasa únicamente por el modelo del aparato, sino por la información que podría contener.

"Ella entrega las claves, pero hay que ver si la información quedó en la nube, si ya se borró o no. Hubiera sido mejor que entregara el dispositivo que usaba en ese año", remarcó.

Durante el programa, el periodista Federico Seeber deslizó con humor: "Capaz que lo entregó como parte de pago", comentario que provocó risas en el estudio.

Sin embargo, Mercedes insistió en que existe otro dato que le llamó la atención. "La semana pasada estaba en un restaurante muy famoso de Puerto Madero con dos celulares. ¿Por qué no entregó los dos en vez de uno solo? Entregó el más nuevo", cuestionó.

Incluso comparó la situación con otro expediente judicial de alto perfil. "Es como el caso de Elías Piccirillo, que entregó uno viejo que estaba todo borrado. Jésica entrega el nuevo, que no tenía nada", sostuvo.

Pero las declaraciones no terminaron ahí. Ninci aseguró además que los investigadores buscan reconstruir qué ocurrió en las horas previas al allanamiento y por ese motivo solicitaron las cámaras de seguridad del edificio donde vive la modelo.

"Lo que quieren saber el juez Luis Armella y el fiscal Sergio Mola es si antes del allanamiento, en las 24 o 48 horas previas, se retiró algo del departamento", explicó.

Según detalló, el objetivo es determinar si se observa a Jésica Cirio, a su marido Nicolás o a algún integrante de su entorno retirando bolsos, valijas u otros elementos antes de que ingresara la Policía.

En medio del debate, el periodista Gustavo Méndez fue todavía más contundente.

"Confirmado. Todos los allanamientos se los avisaban a Elías Piccirillo y a Jésica Wanda Judith Cirio. Todos. Por eso nunca estaban, tanto en este como en el resto de los procedimientos anteriores", afirmó.

Mientras la Justicia avanza con la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados —entre ellos pendrives, notebooks, una tablet y el celular entregado por la modelo—, las declaraciones de Mercedes Ninci sumaron un nuevo foco de polémica alrededor de la estrategia judicial de Cirio.

Ahora será la pericia tecnológica la que determine si el teléfono aportado contiene información relevante para la investigación o si, como sugirió la periodista, el verdadero dispositivo utilizado durante el período investigado nunca llegó a manos de la Justicia.

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