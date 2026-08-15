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Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti brillan con el estreno de la película más esperada de 2026

La película argentina "Lo dejamos acá" llega a Netflix con Ricardo Darín y Diego Peretti, bajo la dirección de Hernán Goldfrid.

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Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti brillan con el estreno de la película más esperada de 2026. (Foto: Archivo)

Netflix: Ricardo Darín y Diego Peretti brillan con el estreno de la película más esperada de 2026. (Foto: Archivo)

Lo dejamos acá es la nueva película argentina que Netflix prepara para este segundo semestre de 2026 y que ya presentó su primer avance. La producción reunirá a Ricardo Darín y Diego Peretti, dos de los actores más reconocidos del cine nacional, en una historia que pondrá el foco en la relación entre un psicoanalista y uno de sus pacientes.

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La plataforma mostró por primera vez imágenes de la película el 23 de abril de 2026 y confirmó que la producción llegará al servicio en un corto plazo. La dirección estará a cargo de Hernán Goldfrid, mientras que el guion será de Emanuel Diez.

Darín interpretará a un psicoanalista pragmático que comenzará a cuestionar los métodos tradicionales de la psicología. Todo parecerá funcionar hasta que aparezca el personaje interpretado por Peretti. Se tratará de un escritor que atraviesa un bloqueo creativo y que llegará al consultorio en busca de una salida. A partir de ese encuentro comenzará a desarrollarse el eje central de la película.

Qué se sabe de Lo dejamos acá, la nueva película argentina en Netflix

Lo dejamos acá contará con Ricardo Darín como protagonista y lo reunirá nuevamente con una producción argentina respaldada por Netflix. En esta oportunidad, el actor interpretará a un profesional de la salud mental que comenzará a apartarse de las prácticas habituales de su profesión.

El personaje será presentado como un psicoanalista pragmático. Sin embargo, su forma de abordar a los pacientes irá cambiando a medida que avance la historia. La película planteará así una situación en la que las herramientas utilizadas para ayudar a los demás comenzarán a mezclarse con decisiones que excederán los límites habituales.

La llegada del personaje de Diego Peretti será determinante. El actor interpretará a un escritor que tendrá un bloqueo creativo y que acudirá a la consulta del psicoanalista. El encuentro entre ambos personajes funcionará como el punto de partida de la trama.

La presencia de Darín y Peretti aportará, además, un atractivo particular al proyecto. Ambos actores cuentan con una extensa trayectoria en cine y televisión y volverán a compartir una producción que tendrá como escenario central el vínculo entre sus personajes.

Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a encontrarse

La elección de Ricardo Darín y Diego Peretti como protagonistas será uno de los principales atractivos de la producción.

Darín interpretará al psicoanalista que comenzará a desafiar los límites de su profesión. Peretti, en tanto, será el escritor que llegará a su consulta atravesado por un bloqueo creativo.

La producción volverá a poner a Ricardo Darín al frente de una película argentina con alcance internacional a través de Netflix. El proyecto tendrá además una particularidad detrás de cámaras: el propio actor figurará entre los productores.

Junto con Darín, la producción estará encabezada por Federico Posternak y Chino Darín, a través de Kenya Films.

Cuándo se estrenará la nueva película argentina de Netflix

Lo dejamos acá llegaría a Netflix en septiembre de 2026. La plataforma confirmó que la película formará parte de sus próximos estrenos y que estará disponible para los suscriptores durante ese mes.

Por el momento, la información oficial difundida no precisó un día concreto para el lanzamiento. La película ya cuenta, sin embargo, con su primer avance y con la presentación de sus protagonistas principales.

El estreno también marcará una nueva apuesta de la plataforma por producciones realizadas en Argentina y protagonizadas por figuras reconocidas del cine nacional.

La presencia de Darín y Peretti será el principal punto de atracción, mientras que la dirección de Goldfrid y el guion de Diez completarán el equipo creativo.

La ficha técnica de Lo dejamos acá

La nueva película contará con un equipo argentino tanto delante como detrás de cámaras.

  • Dirección: Hernán Goldfrid.
  • Guion: Emanuel Diez.
  • Producción: Kenya Films.
  • Productores: Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín.
  • Elenco: Ricardo Darín y Diego Peretti.

Primer vistazo de Lo dejamos acá en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La plataforma lanzará en septiembre de 2026 la película argentina "Lo dejamos acá".
  • Protagonistas: Ricardo Darín y Diego Peretti encabezan el elenco en esta nueva producción.
  • Trama: La historia se centrará en la compleja relación entre un psicoanalista y un escritor con bloqueo creativo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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