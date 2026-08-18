El Gobierno se reúne con las provincias del Norte Grande para negociar las tarifas eléctricas en las zonas cálidas

Santilli, junto a gobernadores del Norte Grande durante un encuentro de coordinación política. (Foto: Presidencia).

El objetivo será avanzar en las alternativas para el proyecto de zonas cálidas, una iniciativa que busca establecer un esquema diferencial para las tarifas de electricidad según las características climáticas de cada territorio.

El encuentro había sido acordado la semana pasada durante la 24° Asamblea del Norte Grande, realizada en Posadas, donde los gobernadores del NOA y el NEA plantearon una serie de reclamos ante funcionarios nacionales.

Entre los pedidos aparecieron obras de infraestructura, mejoras en las rutas nacionales, acceso al gas natural, la reversión del gasoducto del norte y trabajos vinculados con la hidrovía. También se planteó la necesidad de prepararse frente a los efectos climáticos de El Niño.

La cuestión energética ocupó un lugar central. Durante el encuentro, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, adelantó que habría una reunión en Buenos Aires para abordar específicamente el tema de las zonas cálidas.

En la misma línea, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reclamó una ampliación de la red de gas y remarcó las dificultades de varias provincias del Norte Grande para acceder al servicio.

Cómo será la negociación por las tarifas

La discusión entre la Nación y las provincias estará enfocada en el diseño del proyecto de zonas cálidas, que contempla un sistema de tarifas diferenciado de acuerdo con las temperaturas de cada región.

Desde el Gobierno señalaron que Chaco, Santiago del Estero y Corrientes son consideradas zonas de temperaturas especialmente elevadas y que podrían contar con un esquema particular.

Sin embargo, desde la Casa Rosada aclararon que no se aplicará una tarifa plana. Los detalles vinculados con los subsidios y el nivel de consumo que determinará cada beneficio todavía forman parte de las conversaciones.

La iniciativa también está relacionada con el debate legislativo sobre el régimen de Zonas Frías, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y todavía debe ser tratado por el Senado.

El vínculo de los gobernadores con el Gobierno

La reunión también se da en un contexto de mayor acercamiento entre la Casa Rosada y las provincias. El Ejecutivo comenzó a mostrar una postura más abierta al diálogo después de las dificultades que enfrentó la semana pasada en el Congreso.

En ese marco, Caputo acompañó a Santilli durante un viaje a Catamarca y el Gobierno habilitó la participación de los mandatarios provinciales y de sus equipos técnicos en la elaboración del proyecto sobre zonas cálidas.

La Casa Rosada considera que este mecanismo puede facilitar el avance de las iniciativas cuando lleguen al Congreso y evitar nuevas diferencias con los gobernadores.

El objetivo oficial es conseguir respaldo para el proyecto energético y, al mismo tiempo, avanzar en una relación más coordinada con las provincias del Norte Grande.