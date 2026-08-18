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El Gobierno se reúne con las provincias del Norte Grande para negociar las tarifas eléctricas en las zonas cálidas

El encuentro se llevará a cabo este martes para analizar alternativas que contemplen el mayor consumo de energía que enfrentan las provincias norteñas durante los meses de mayor calor.

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El Gobierno cambia de estrategia y abre una negociación con las provincias del Norte Grande por las zonas cálidas

El Gobierno cambia de estrategia y abre una negociación con las provincias del Norte Grande por las zonas cálidas

El Gobierno abrirá este martes una nueva instancia de diálogo con las provincias del Norte Grande, en una reunión en la que se discutirá uno de los principales reclamos de los mandatarios de la región. El encuentro tendrá lugar en el Ministerio de Economía y estará atravesado por la necesidad de definir un esquema para las tarifas energéticas de cara a los meses de mayor consumo.

Leé también Santilli se reunió con los gobernadores del Norte Grande: tarifas, rutas y leyes en la agenda
Los gobernadores de las 10 provincias del norte grande, en Posadas con Diego Santilli (Foto: Presidencia).

La reunión contará con la presencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y la secretaria de Energía, María Tettamanti.

Del otro lado de la mesa estarán los mandatarios de Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz), Chaco (Leandro Zdero) y Jujuy (Carlos Sadir); y funcionarios y equipos técnicos del resto de las jurisdicciones que integran el bloque regional.

Las negociaciones de la administración central con esas provincias se dan en medio del debate por las modificaciones a la ley de Zona Fría que impulsa el oficialismo, que en mayo obtuvo la aprobación de Diputados, pero que todavía encuentra resistencia en el Senado.

Santilli, junto a gobernadores del Norte Grande durante un encuentro de coordinación política. (Foto: Presidencia).

Santilli, junto a gobernadores del Norte Grande durante un encuentro de coordinación política. (Foto: Presidencia).

El objetivo será avanzar en las alternativas para el proyecto de zonas cálidas, una iniciativa que busca establecer un esquema diferencial para las tarifas de electricidad según las características climáticas de cada territorio.

El encuentro había sido acordado la semana pasada durante la 24° Asamblea del Norte Grande, realizada en Posadas, donde los gobernadores del NOA y el NEA plantearon una serie de reclamos ante funcionarios nacionales.

Entre los pedidos aparecieron obras de infraestructura, mejoras en las rutas nacionales, acceso al gas natural, la reversión del gasoducto del norte y trabajos vinculados con la hidrovía. También se planteó la necesidad de prepararse frente a los efectos climáticos de El Niño.

La cuestión energética ocupó un lugar central. Durante el encuentro, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, adelantó que habría una reunión en Buenos Aires para abordar específicamente el tema de las zonas cálidas.

En la misma línea, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, reclamó una ampliación de la red de gas y remarcó las dificultades de varias provincias del Norte Grande para acceder al servicio.

Cómo será la negociación por las tarifas

La discusión entre la Nación y las provincias estará enfocada en el diseño del proyecto de zonas cálidas, que contempla un sistema de tarifas diferenciado de acuerdo con las temperaturas de cada región.

Desde el Gobierno señalaron que Chaco, Santiago del Estero y Corrientes son consideradas zonas de temperaturas especialmente elevadas y que podrían contar con un esquema particular.

Sin embargo, desde la Casa Rosada aclararon que no se aplicará una tarifa plana. Los detalles vinculados con los subsidios y el nivel de consumo que determinará cada beneficio todavía forman parte de las conversaciones.

La iniciativa también está relacionada con el debate legislativo sobre el régimen de Zonas Frías, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y todavía debe ser tratado por el Senado.

El vínculo de los gobernadores con el Gobierno

La reunión también se da en un contexto de mayor acercamiento entre la Casa Rosada y las provincias. El Ejecutivo comenzó a mostrar una postura más abierta al diálogo después de las dificultades que enfrentó la semana pasada en el Congreso.

En ese marco, Caputo acompañó a Santilli durante un viaje a Catamarca y el Gobierno habilitó la participación de los mandatarios provinciales y de sus equipos técnicos en la elaboración del proyecto sobre zonas cálidas.

La Casa Rosada considera que este mecanismo puede facilitar el avance de las iniciativas cuando lleguen al Congreso y evitar nuevas diferencias con los gobernadores.

El objetivo oficial es conseguir respaldo para el proyecto energético y, al mismo tiempo, avanzar en una relación más coordinada con las provincias del Norte Grande.

En pocas palabras

  • Reunión clave: El Gobierno nacional se reúne hoy con las provincias del Norte Grande para discutir tarifas eléctricas.
  • Temas centrales: Se analizarán alternativas para el mayor consumo de energía en las provincias del norte durante el calor.
  • Objetivo nacional: Definir un esquema de tarifas energéticas diferencial para las
Resumen generado por Thinkindot AI
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