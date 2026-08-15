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Furor en Netflix: la serie coreana de 8 episodios que todos los fans del K-drama están viendo

Esta serie coreana en Netflix combina crimen, drama y misterio psicológico en una producción de apenas ocho capítulos.

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Furor en Netflix: la serie coreana de 8 episodios que todos los fans del K-drama están viendo. (Foto: Archivo)

Furor en Netflix: la serie coreana de 8 episodios que todos los fans del K-drama están viendo. (Foto: Archivo)

El arte de Sarah, la serie coreana disponible en Netflix, construyó su historia alrededor de las identidades falsas, la ambición, el lujo y las apariencias. La producción presentó un thriller en el que descubrir quién fue la víctima resultó apenas el primer paso de una investigación mucho más compleja.

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La miniserie cuenta con ocho capítulos. Su formato permite avanzar rápidamente por la historia y completar los episodios durante un fin de semana, mientras cada capítulo incorpora nuevas piezas al rompecabezas.

La producción estuvo protagonizada por Shin Hae-sun y Lee Jun-hyuk y fue dirigida por Kim Jin-min, realizador conocido por títulos coreanos como My Name y Extracurricular.

De qué trata El arte de Sarah, la serie coreana en Netflix

La investigación se inició cuando apareció el cuerpo de una mujer que aparentemente era Sarah Kim, una misteriosa ejecutiva vinculada con el exclusivo universo de las marcas de lujo.

El detective de homicidios Park Mu-gyeong quedó a cargo del caso. Metódico y persistente, comenzó a reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Pero muy pronto encontró algo que complicó la investigación: las versiones sobre Sarah no coincidían.

Para algunas personas, era una ejecutiva exitosa. Para otras, una mujer relacionada con empresarios y círculos de alto poder adquisitivo. También parecía dirigir la filial asiática de una prestigiosa firma y llevar una vida rodeada de objetos exclusivos.

Cada testimonio parecía presentar a una mujer diferente. Su nombre, su edad, sus trabajos y sus antecedentes cambiaban según quién contara la historia. Lo que parecía una investigación policial tradicional comenzó a transformarse en una reconstrucción de identidad.

Según lo resume Netflix en su descripción oficial: "Un cadáver en medio de la ciudad. Una marca de lujo en alza. Un detective que sigue de cerca cada giro en la cambiante historia de una mujer. ¿Qué sucedió realmente?".

Por qué sus 8 capítulos pueden resultar tan adictivos

La duración de la miniserie jugó a favor del misterio. Con solamente ocho capítulos, la producción evitó extender la investigación durante decenas de episodios.

Cada entrega incorporó información nueva y permitió reinterpretar acontecimientos anteriores. Ese formato también facilitó una visualización rápida.

El misterio avanzó progresivamente y los testimonios contradictorios fueron modificando la percepción de los personajes. De esa manera, la historia consiguió mantener abierta la pregunta principal durante buena parte del recorrido.

Netflix clasificó la producción dentro del thriller psicológico, el misterio y el crimen, y la definió como una historia “a fuego lento”, en la que la verdad apareció de manera progresiva.

Ese ritmo será importante para quienes esperen una serie policial basada exclusivamente en persecuciones y giros constantes. El arte de Sarah apostó más por la construcción de la identidad, las contradicciones y la tensión psicológica.

Una serie coreana que mezcla crimen y apariencias

La historia comenzó como un caso criminal, pero rápidamente incorporó elementos de misterio psicológico, drama y lujo. La vida de Sarah quedó relacionada con personas adineradas, empresas prestigiosas y objetos exclusivos.

Ese escenario contrastó con la investigación de Mu-gyeong. Mientras Sarah construyó una imagen sofisticada, el detective intentó desmontarla a partir de hechos concretos.

Por un lado, estuvo la imagen pública de Sarah. Por otro, los datos que el detective consiguió reunir mientras intentaba conocer su verdadero pasado.

El resultado fue una historia en la que el lujo no funcionó solamente como decoración, sino como parte del universo que la protagonista quiso conquistar.

La obsesión por pertenecer a ese ambiente ayudó a explicar las decisiones que tomó y permitió que la identidad construida alrededor de Sarah se convirtiera en uno de los principales motores narrativos.

Tráiler oficial de El arte de Sarah en Netflix

En pocas palabras

  • El arte de Sarah: Esta serie coreana de ocho episodios en Netflix combina crimen, drama y misterio psicológico.
  • Trama central: Un detective investiga la identidad de Sarah Kim tras hallar su cuerpo, encontrando versiones contradictorias de su vida.
  • Claves del éxito: Su formato de miniserie y la tensión psicológica en la reconstrucción de identidad la vuelven adictiva.
Resumen generado por Thinkindot AI
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