Una vidente anunció la separación de la China Suárez y Mauro Icardi: reveló el tremendo secreto que esconde la actriz

“Mirá, hay tormenta. Hay algo que está escondiendo. Ya está escondiendo algo y hay separación”, afirmó.

La frase encendió todavía más la conversación, porque la especialista volvió sobre la misma idea y aseguró que las cartas marcaban directamente la existencia de un secreto.

“¿Sale que está escondiendo'”, preguntó Martín. Pero lo que vino después fue todavía más llamativo. Ante la pregunta sobre qué estaría ocultando la China Suárez, la respuesta fue contundente: “Sí, un macho. Un macho”.

La vidente repitió la afirmación y aseguró que la figura masculina aparecía de manera muy clara en la lectura. “Un macho. Un macho. Totalmente”, insistió.

En ese momento apareció una de las cartas que, según su interpretación, reforzaría la presencia de un hombre con una personalidad fuerte y dominante. “Mira, sale, totalmente. Viste, un alfa, un alfa ahí totalmente. Y es lo que está escondiendo”, explicó.

La predicción, entonces, abrió una incógnita alrededor de la vida sentimental de la actriz y planteó un escenario que, de confirmarse, podría generar un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, la vidente también aseguró que aquello que estaría ocultando no tendría demasiada duración y que la supuesta verdad terminaría haciéndose pública.

“Va a salir a la luz pronto, o sea, no tiene mucha duración. Es algo que se termina pronto”, concluyó.