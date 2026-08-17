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Una vidente anunció la separación de la China Suárez y Mauro Icardi: reveló el tremendo secreto que esconde la actriz

La fuerte predicción que sacude a la China Suárez y Mauro Icardi: separación y el secreto que esconde la actriz. Enterate.

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Una vidente anunció la separación de la China Suárez y Mauro Icardi: reveló el tremendo secreto que esconde la actriz

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de las especulaciones, esta vez por una fuerte predicción que promete alimentar todavía más los rumores alrededor de la pareja. Una vidente realizó una lectura de cartas y lanzó una contundente advertencia: habría una separación en camino y la actriz estaría ocultando algo que pronto saldría a la luz.

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Durante la transmisión, Martín Cirio le preguntó a la tarotista directamente a la actriz y anticipando que las cartas mostraban un escenario cargado de tensión.

“La China se va a separar, que vamos a ver. Ay, se voló una carta. Está cargada la China”, expresó mientras avanzaba con la lectura.

La tarotista insistió en que había algo que no estaba siendo contado y que, según su interpretación, podía modificar el panorama sentimental de la actriz.

“Mirá, hay tormenta. Hay algo que está escondiendo. Ya está escondiendo algo y hay separación”, afirmó.

La frase encendió todavía más la conversación, porque la especialista volvió sobre la misma idea y aseguró que las cartas marcaban directamente la existencia de un secreto.

“¿Sale que está escondiendo'”, preguntó Martín. Pero lo que vino después fue todavía más llamativo. Ante la pregunta sobre qué estaría ocultando la China Suárez, la respuesta fue contundente: “Sí, un macho. Un macho”.

La vidente repitió la afirmación y aseguró que la figura masculina aparecía de manera muy clara en la lectura. “Un macho. Un macho. Totalmente”, insistió.

En ese momento apareció una de las cartas que, según su interpretación, reforzaría la presencia de un hombre con una personalidad fuerte y dominante. “Mira, sale, totalmente. Viste, un alfa, un alfa ahí totalmente. Y es lo que está escondiendo”, explicó.

La predicción, entonces, abrió una incógnita alrededor de la vida sentimental de la actriz y planteó un escenario que, de confirmarse, podría generar un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, la vidente también aseguró que aquello que estaría ocultando no tendría demasiada duración y que la supuesta verdad terminaría haciéndose pública.

“Va a salir a la luz pronto, o sea, no tiene mucha duración. Es algo que se termina pronto”, concluyó.

En pocas palabras

  • Vidente predice: Separación inminente entre la China Suárez y Mauro Icardi, según lectura de cartas.
  • Secreto revelado: La actriz estaría ocultando una relación con otro hombre, un "macho alfa".
  • Revelación próxima: El secreto saldrá a la luz pronto y la situación no se prolongará.
Resumen generado por Thinkindot AI
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