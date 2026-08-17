En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Fue el gran amor de Moria Casán y el padre de Sofía Gala: qué fue de la vida de Mario Castiglione y a qué edad murió

Qué pasó con Mario Castiglione después de separarse de Moria Casán: el inesperado final del papá de Sofía Gala. Enterate.

Banner Seguinos en google DESK
Fue el gran amor de Moria Casán y el padre de Sofía Gala: qué fue de la vida de Mario Castiglione y a qué edad murió

Durante años, su nombre estuvo inevitablemente ligado al de Moria Casán, pero Mario Castiglione fue mucho más que el hombre que compartió una historia de amor con la diva. Actor, director, humorista y productor, construyó su propio camino dentro del espectáculo argentino antes de quedar definitivamente asociado a una de las mujeres más famosas del país.

Leé también A 7 años del final de Sofía Gala y Julián Della Paolera: los verdaderos motivos de la separación
a 7 anos del final de sofia gala y julian della paolera: los verdaderos motivos de la separacion

Después de separarse de Moria, sin embargo, su vida comenzó a transcurrir cada vez más lejos de los grandes flashes. Y con el paso del tiempo, su historia tomó un rumbo marcado por el alejamiento de los escenarios y un problema de salud que terminó con su vida cuando tenía apenas 54 años.

Castiglione había nacido en 1946, en Los Hornos, La Plata, y desde muy joven encontró en el teatro su gran pasión. Estudió actuación con Alejandra Boero y desarrolló buena parte de su carrera en los escenarios, donde también tuvo participación como director.

Fue parte de la Comedia Provincial y del Teatro Municipal General San Martín, además de dirigir el Teatro Independiente de La Plata. Su faceta como humorista también tuvo un lugar importante en su recorrido: hacia fines de los años 70 integró I Medici Concert, grupo con el que consiguió mayor reconocimiento dentro del ambiente artístico.

Pero su carrera no quedó limitada al teatro. También tuvo participaciones en cine y compartió pantalla y proyectos con figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Víctor Bó, Ricardo Bauleo, Julio De Grazia y Guillermo Francella.

Fue justamente en aquel mundo artístico donde conoció a Moria Casán. El romance comenzó a fines de los años 70 y terminó transformándose en una relación fundamental para ambos. A comienzos de los 80 se casaron y en 1987 nació Sofía Gala, la única hija de Moria.

Con el crecimiento del teatro de revista, Castiglione también comenzó a involucrarse en la producción y llegó a trabajar junto a Moria. Sin embargo, su exposición quedó inevitablemente condicionada por la enorme popularidad de su pareja.

Incluso tuvo que enfrentar versiones que lo señalaban como un supuesto “gigoló”, algo que rechazó públicamente.

“A la gente que sospecha que yo vivo a costillas de Moria Casán, le aseguro que no es verdad. No viví, no vivo, ni vivirá nunca nadie de ella”, había respondido.

Después llegó la separación. Y aunque Moria continuó siendo una figura permanente de la televisión, el teatro y los medios, Castiglione fue desapareciendo progresivamente de la escena pública.

Ambos lograron mantener un vínculo cordial, especialmente por Sofía Gala, pero sus caminos profesionales comenzaron a transitar por lugares diferentes.

Los últimos años de Mario estuvieron atravesados por un duro problema de salud. Fue diagnosticado con cáncer de colon, enfermedad que terminó alejándolo definitivamente de las actividades artísticas.

Finalmente, el 21 de mayo de 2000, Mario Castiglione murió a los 54 años. Su fallecimiento cerró la historia de un hombre que había construido una trayectoria propia en el teatro, el cine y el humor, pero que para buena parte del público quedó asociado para siempre a dos nombres: Moria Casán y Sofía Gala.

Hoy, con la historia de Moria nuevamente en el centro de la escena, su figura vuelve a despertar curiosidad. La respuesta está en una historia que comenzó entre bambalinas, pasó por el matrimonio, tuvo a Sofía Gala como protagonista y terminó, muchos años después, muy lejos de los flashes que alguna vez rodearon a la pareja.

En pocas palabras

  • Mario Castiglione: El actor y director, padre de Sofía Gala, tuvo una extensa carrera antes de casarse con Moria Casán.
  • Vida posterior a Moria: Tras separarse de la diva, Castiglione se alejó de los medios y enfrentó problemas de salud.
  • Fallecimiento: El artista murió a los 54 años en el año 2000, tras ser diagnosticado con cáncer de colon.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Una vidente anunció la separación de la China Suárez y Mauro Icardi: reveló el tremendo secreto que esconde la actriz
La verdadera escena de Moria Casán pidiendo que echen a Sofía Gala: gritos, reproches y un escándalo en vivo
Astrología y salud holística: cómo equilibrar el sistema nervioso del 17 al 21 de agosto

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar