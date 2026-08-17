Fue el gran amor de Moria Casán y el padre de Sofía Gala: qué fue de la vida de Mario Castiglione y a qué edad murió

Pero su carrera no quedó limitada al teatro. También tuvo participaciones en cine y compartió pantalla y proyectos con figuras como Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Víctor Bó, Ricardo Bauleo, Julio De Grazia y Guillermo Francella.

Fue justamente en aquel mundo artístico donde conoció a Moria Casán. El romance comenzó a fines de los años 70 y terminó transformándose en una relación fundamental para ambos. A comienzos de los 80 se casaron y en 1987 nació Sofía Gala, la única hija de Moria.

Con el crecimiento del teatro de revista, Castiglione también comenzó a involucrarse en la producción y llegó a trabajar junto a Moria. Sin embargo, su exposición quedó inevitablemente condicionada por la enorme popularidad de su pareja.

Incluso tuvo que enfrentar versiones que lo señalaban como un supuesto “gigoló”, algo que rechazó públicamente.

“A la gente que sospecha que yo vivo a costillas de Moria Casán, le aseguro que no es verdad. No viví, no vivo, ni vivirá nunca nadie de ella”, había respondido.

Después llegó la separación. Y aunque Moria continuó siendo una figura permanente de la televisión, el teatro y los medios, Castiglione fue desapareciendo progresivamente de la escena pública.

Ambos lograron mantener un vínculo cordial, especialmente por Sofía Gala, pero sus caminos profesionales comenzaron a transitar por lugares diferentes.

Los últimos años de Mario estuvieron atravesados por un duro problema de salud. Fue diagnosticado con cáncer de colon, enfermedad que terminó alejándolo definitivamente de las actividades artísticas.

Finalmente, el 21 de mayo de 2000, Mario Castiglione murió a los 54 años. Su fallecimiento cerró la historia de un hombre que había construido una trayectoria propia en el teatro, el cine y el humor, pero que para buena parte del público quedó asociado para siempre a dos nombres: Moria Casán y Sofía Gala.

Hoy, con la historia de Moria nuevamente en el centro de la escena, su figura vuelve a despertar curiosidad. La respuesta está en una historia que comenzó entre bambalinas, pasó por el matrimonio, tuvo a Sofía Gala como protagonista y terminó, muchos años después, muy lejos de los flashes que alguna vez rodearon a la pareja.