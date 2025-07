Netflix y Anya Taylor-Joy brillan con la mejor película basada en hechos reales y dura menos de 2 horas.

Barry no se enfoca en el político que conquistó la presidencia de Estados Unidos. Elige, en cambio, un enfoque mucho más humano y sensible: mostrar a Barry, el joven que camina por los pasillos de la Universidad de Columbia mientras intenta entender quién es. ¿A qué cultura pertenece? ¿Qué rol juega en un país que aún no logra definirse frente a su propia diversidad?

Barry Netflix 2

Los directores decidieron narrar esta etapa sin recurrir al sensacionalismo ni a la solemnidad. A través de un guion matizado y actuaciones sólidas, la película expone el lado más íntimo de un hombre que luego llegaría a cambiar la historia.

Anya Taylor-Joy aporta frescura, pero también profundidad a una historia que se aleja del molde típico de las biografías. Su personaje no existió como tal en la realidad, pero funciona como un complemento narrativo que refleja la vida emocional y social de Obama durante aquellos años de incertidumbre.

El elenco de "Barry" con Anya Taylor-Joy

Devon Terrell

Anya Taylor-Joy

Jason Mitchell

Ashley Judd

Jenna Elfman

Ellar Coltrane

Avi Nash

Linus Roache

John Benjamin Hickey

Barry Netflix 3

¿La película "Barry" está inspirada en hechos reales?

Aunque está basada en hechos reales, la película toma ciertas licencias creativas para construir una narrativa cinematográfica más envolvente. Es decir, no todo lo que aparece en pantalla ocurrió exactamente como se muestra, pero eso no resta impacto a la historia que propone.

El personaje de Charlotte, interpretado por Taylor-Joy, por ejemplo, no existió como tal, pero representa un compendio de las relaciones sentimentales que Obama tuvo durante su juventud. De esta manera, se logra profundizar en su mundo emocional sin traicionar la esencia de lo que realmente ocurrió.

Además, el guion aborda con inteligencia los conflictos raciales, culturales y sociales que marcaban la vida en Nueva York en los años 80. Temas como la discriminación, el clasismo o la presión de encajar aparecen reflejados en cada escena, haciendo de Barry una pieza tan política como personal, tan histórica como íntima.

Barry Netflix 4

Por qué vale la pena ver "Barry" en Netflix

Hay muchas películas sobre grandes figuras históricas. La mayoría se centra en los momentos de gloria, en los discursos más famosos o en los logros políticos. Pero pocas, como Barry, se animan a mostrar la etapa más incierta de una figura pública, cuando aún era un joven con dudas, con miedos y con muchas preguntas sin responder.

La interpretación de Anya Taylor-Joy añade un matiz esencial a esta historia. Su personaje, aunque ficticio, permite humanizar aún más al protagonista y mostrar su lado más vulnerable. Si bien la película no apunta al drama romántico, sí lo utiliza como recurso narrativo para evidenciar los dilemas personales de Obama en su juventud.

Barry no es solo una película sobre Barack Obama. Es una mirada sensible sobre lo que significa crecer en un entorno hostil, sobre cómo se construye la identidad en medio del conflicto y sobre las decisiones pequeñas que definen todo lo que vendrá después.

Tráiler de la película "Barry"