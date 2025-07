Murió Locomotora Oliveras y Netflix estrena la nueva serie que marcó su debut como actriz

En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”.

El universo de El Marginal se expande con En el barro

En el barro nace como un spin-off de El Marginal, la serie original que revolucionó la ficción carcelaria en Argentina. Pero en esta nueva entrega, el foco se desplaza por completo hacia las mujeres privadas de libertad. La historia es nueva, pero mantiene una estética y un tono narrativo que conecta con el universo ya conocido por los fanáticos de la saga original. La producción estuvo a cargo de Underground, en asociación con Telemundo Studios, y promete ser uno de los lanzamientos más esperados del año.

El debut actoral de Locomotora Oliveras en Netflix

El avance de la serie se difundió mientras la salud de Locomotora Oliveras generaba preocupación. En el tráiler, su aparición fue breve pero suficiente para generar un revuelo. A los pocos segundos de iniciado, se la ve caracterizada, con un gesto firme y mirada intensa.

Locomotora adelantó: "Soy una asesina, y me dicen Rocky", en declaraciones con el programa de Juana Viale. "Fue por un acto de justicia, por eso ella está en la cárcel hace muchos años. No soy narco, ni chorra, sino que maté a un hombre, a mi marido. Lo maté a piñas y lo volvería a hacer. Obviamente, eso es lo que digo en la serie. Cuando la vean, me van a dar la razón", reveló.

El elenco de la serie En el barro

Ana Garibaldi

Valentina Zenere

Ana Rujas

Rita Cortese

Lorena Vega

Carolina Ramírez

Gerardo Romano

Cecilia Rossetto

Juana Molina

Erika de Sautu Riestra

Locomotora Oliveras

Juan Minujín

María Becerra

La despedida de Locomotora Oliveras

Locomotora Oliveras no solo fue una leyenda del boxeo argentino, sino también una voz firme en la lucha por los derechos de las mujeres y la inclusión social. Su figura trascendió el deporte. Su participación en En el barro era una oportunidad para verla en un nuevo rol, alejado del cuadrilátero pero igualmente desafiante. Nadie imaginaba que sería también su despedida.

