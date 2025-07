La canción de U2 que salvó a Bono de que su matrimonio de más de 40 años llegue a su fin

Durante la grabación del emblemático álbum The Joshua Tree, en 1987, Bono olvidó el cumpleaños de Ali. A modo de disculpa, escribió “Sweetest Thing”, una canción con piano alegre y letra de arrepentimiento, donde canta: “I’m just trying to say I love you” (“Solo intento decir que te amo”) y expresa el miedo a perderla: “The sweetest thing I’ve ever known” (“La cosa más dulce que he conocido”). No fue incluida en el disco; solo salió como lado B de “Where the Streets Have No Name”.