El "genio" que perdió 25.000 millones de dólares y pasará preso 25 años

Sam Bankman-Fried, de la gloria a la cárcel. El "rey de las criptomonedas" acumuló una enorme fortuna. Pero lo denunciaron por estafas y fue condenado a 25 años de prisión. La revista Forbes ponderó en su momento su ascenso como emprendedor. (Foto: gentileza Forbes)

Convertido en una celebridad, de la noche a la mañana, llegó a ser considerado como un nuevo Warren Buffet, uno de los multimillonarios apodado el "oráculo de Omaha", por sus consejos y predicciones económicas.

Todo cambió en noviembre de 2022. Una investigación reveló que Alameda estaba respaldada por activos emitidos por la propia FTX y que miles de millones de dólares de clientes habían sido utilizados para cubrir pérdidas, realizar inversiones riesgosas, comprar propiedades de lujo y financiar donaciones políticas.

La plataforma sufrió una corrida de retiros y terminó en bancarrota. Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas, extraditado a Estados Unidos y, en noviembre de 2023, un jurado lo declaró culpable de siete cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero. En marzo de 2024 fue condenado a 25 años de prisión y a devolver más de 11.000 millones de dólares.

Acaba de presentar una apelación que fue rechazado. Por lo tanto, lleva en prisión sólo 3 de los 25 años de condena que debe cumplir for estafar con las criptomonedas.

Ascenso meteórico con las criptomonedas

Bankman-Fried, fundó la plataforma de criptomonedas FTX y la firma de trading de criptomonedas Alameda Research. En solo 5 años pasó de ser un completo desconocido a tener un patrimonio propio estimado en 26.000 millones de dólares. Con el negocio de las criptomonedas y consejos y asesorías a inversores con promesas de réditos inimaginables.

A tal punto, que la revista Forbes lo incluyó en una tapa y en varios artículos sobre los multimillonarios e influencers de la economía. La revista especializada y reconocida por su ranking de las personas más ricas del mundo, dice ahora - que está en prisión - sobre Bankman-Fried.

Creó la empresa FTX para el negocio de las criptomonedas. Cinco años más tarde, lo condenaron por estafador. (Foto: Gentileza El Economista)

"Era una de las personas más ricas del mundo de las criptomonedas, gracias a su plataforma FTX y a la firma de trading Alameda Research, antes de que su imperio se derrumbara en noviembre de 2022. Después de que los usuarios comenzaran a retirar sus inversiones de FTX a un ritmo acelerado, Bankman-Fried solicitó la quiebra de FTX, de las operaciones de FTX en Estados Unidos y de Alameda Research. El 13 de diciembre de 2022, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Bankman-Fried de ocho cargos relacionados con fraude, lavado de dinero y delitos vinculados al financiamiento de campañas políticas."

La caída de una imperio económico y la cárcel

De pronto surgieron denuncias en su contra por parte de aquellos que creyeron en sus consejos y se sintieron estafados. Dos caminos se abrieron al mismo tiempo y marcarían su final. Por un lado, los ahorristas o inversores retiraron en una "corrida" sus fondos invertidos en criptomonedas. En solo una semana, bajó de esos 26.000 millones a menos de 900. A la vez, la fiscalía de Nueva York comenzó a investigarlo por el delito de estafas y defraudaciones.

“Existen graves consecuencias por defraudar a clientes e inversores”, afirmó poco después el fiscal general Merrick B. Garland. En ese momento, fue definido como responsable de “uno de los mayores fraudes financieros de la historia” y afirmó que robó más de US$8.000 millones a sus clientes.

Éxito arrasador en 5 años con las criptomonedas. Condenado por estafador a 25 años de prisión. (Foto: Gentileza Cinco días)

Según la acusación, las pruebas presentadas durante el juicio y documentos judiciales, Bankman-Fried dirigió entre 2019 y 2022 un esquema para apropiarse de miles de millones de dólares pertenecientes a clientes de FTX. Utilizó parte de esos fondos para inversiones personales, contribuciones políticas y el pago de préstamos de Alameda Research.

Bankman-Fried había asegurado reiteradamente que los depósitos de los clientes estaban protegidos, separados de los activos de la empresa y que no serían utilizados por FTX. Esas afirmaciones eran falsas.

En realidad, transfirió miles de millones de dólares de depósitos de clientes de FTX a Alameda, donde fueron utilizados para inversiones, contribuciones políticas, operaciones inmobiliarias y otros gastos.

Para ocultar el fraude, ordenó modificar el código informático de FTX para permitir que Alameda retirara cantidades prácticamente ilimitadas de criptomonedas. También proporcionó información falsa a entidades financieras, presentó balances adulterados a los prestamistas de Alameda, infló los ingresos y ganancias de FTX ante inversores y modificó fechas de contratos y otros documentos.

Todas sus maniobras quedaron al descubierto: En marzo de 2024, Bankman-Fried fue condenado a 25 años de prisión por haber orquestado múltiples maniobras fraudulentas. El "gurú de las criptomonedas" actualmente cumple su condena en una prisión federal ubicada en Brooklyn, el conocido Metropolitan Detention Center (MDC). El mismo que albergó a delincuentes notorios como Bernie Madoff y Jeffrey Epstein.