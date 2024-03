Se conoció el verdadero e irreconciliable motivo por el que Diego Maradona se peleó a muerte con Guillermo Coppola

Pero un día eso se terminó de la peor mantera hace 21 años, no solo se pelearon sino que se dejaron de hablar y Diego le comenzó un juicio a su ex representante.

image.png

Algo de la relación de ambos la plasmó Coppola en la serie autobigráfica que se puede ver por Star+, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat y dirigida por Ariel Winograd.

Pero, el problema grave que tuvieron ambos fue cuando Diego acusó a Guillermo de robarle dinero y el caso llegó a la justicia. Pese a una reconciliación durante la primera audiencia, la relación ya no era la misma.

Luego tuvieron otro gran desentendido y más tarde llegó lo peor: en Nápoles denunciaron a Diego por evadir impuestos, Italia le reclamaban 30 millones de euros en su paso por allí de 1985 y 1991. Diego responsabilizó a su ex manager Coppola por esto.

Se volvieron a ver en 2015, cuando falleció el padre de Diego y el ex astro del fútbol lo abrazó en pleno entierro. “Hacía tanto tiempo que no nos abrazamos. Era el abrazo pendiente, el cierre de una película que no se sabía dónde se iba a terminar”, afirmó.