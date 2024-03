Claudia Villafañe admitió las diferencias que tiene con Dalma Maradona y fue tajante

“¿Qué te gusta más, organizar un buen casamiento o una fiesta, cocinar o en ese orden?”, le consultaron a la empresaria desde el ciclo que conduce Susana Roccasalvo.

A lo que Claudia comentó: “Ay, son cosas diferentes, porque cocinas para tu familia, tus amigos, después el cliente termina siendo un poco de, no sé si familia, pero con algunos llegas a tener mucha conexión y nada, cada uno, cada evento es único y se hace con eso, con mucho amor”.

Sobre la fiesta que organizó para el cumpleaños de una de las hijas de Dalma, Villafañe comentó: “Roma cumplió años el 12, lo festejamos el lunes y la verdad que es espectacular verle la cara a ella de felicidad cuando entró y como sorprendida, ya está”.

“¿Qué siente una abuela de celebrar y de crearle todo el ambiente de cumpleaños?”, le preguntaron a Claudia. Y allí reconoció que su hija Dalma es "complicada".

“Bueno, es difícil, cuando es para los tuyos es difícil. Porque Dalma es una clienta bastante complicada. Se mete, por supuesto, yo le pido a ella, Roma eligió a Bluey y lo eligió ella", remarcó.

Y cerró reconociendo cómo le costó ponerse de acuerdo con su hija por el evento: "No hago nada sin consultarle a Dalma. Pero es complicada. La lista me la entregó media hora antes del evento, no, se puede. No se hace eso. No se puede así”.

claudia villafañe gianinna maradona dalma maradona.jpg

La firme reacción de Dalma Maradona cuando le preguntaron si Claudia Villafañe se casa con Jorge Taiana

En los últimos días comenzó a circular un rumor que indicaría que Claudia Villafañe estaría organizando su casamiento con Jorge Taiana. En una nota con Socios del espectáculo, El Trece, Dalma Maradona desmintió esa versión.

“No, ella es la que organiza eventos, chicos. Que yo sepa no se casa, sino lo sabría”, contestó la hija de Diego Maradona y la organizadora de eventos en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Por ahí no me lo querés decir... ¿Te gustaría?”, retrucó el notero, Walter Leiva. "Te lo diría, si es algo lindo. Si ella quiere, sí. Yo no caso a nadie ni hago hacer cosas a nadie que no quiera”, remarcó la joven.

Dalma también se refirió a las demandas que Claudia tuvo que enfrentar en la Justicia por reclamos de Maradona. “La verdad que todos los juicios que le hicieron ya los ganó”, destacó, orgullosa de su madre.

Al finalizar, la hija del Diez mencionó que está disfrutando de la crianza de sus hija, Roma y Azul, y en un momento de paz, más allá del juicio para esclarecer la muerte de su padre. "Estamos ahora con el juicio, pero después todo tranqui", cerró.