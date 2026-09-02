¿Se puede dar de baja una tarjeta de crédito con deuda?

Al realizar el trámite, es recomendable solicitar y conservar una constancia de la baja, ya sea mediante un comprobante, número de gestión o confirmación emitida por la entidad.

Qué pasa con la deuda después de la baja

La cancelación de la tarjeta no elimina la deuda existente. El saldo pendiente continúa siendo una obligación del usuario y deberá ser abonado.

En el caso de los consumos realizados en cuotas, las cuotas pendientes continúan cobrándose de acuerdo con las condiciones de financiación correspondientes. La baja tampoco elimina los intereses que puedan aplicarse sobre una deuda que permanezca impaga.

Lo que cambia es que, desde la baja, no pueden continuar cobrándose cargos o comisiones vinculados al mantenimiento de la tarjeta. Esto no significa que desaparezcan los conceptos relacionados con una deuda pendiente.

Por eso, cancelar una tarjeta permite evitar nuevos cargos de mantenimiento asociados al producto, pero no modifica las obligaciones generadas antes de la baja.

Qué conviene hacer antes de solicitar la baja de la tarjeta de crédito

Pagar las tarjetas de crédito después de las vacaciones, una odisea para los argentinos. (Foto archivo)

Solicitar una constancia del trámite y conservarla.

Revisar el último resumen para conocer el saldo pendiente, las cuotas que quedan por pagar y los intereses aplicables.

Si existe una deuda que no puede cancelarse de inmediato, consultar las alternativas de financiación o refinanciación disponibles.

Si el banco rechaza la solicitud por la existencia de una deuda, realizar primero el reclamo ante la propia entidad.