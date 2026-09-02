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¿Se puede dar de baja una tarjeta de crédito con deuda?

Qué establece la normativa y qué aspectos conviene tener en cuenta antes de realizar el trámite.

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Dar de baja la tarjeta de crédito con deuda es un derecho: el banco no puede exigir el pago del saldo para tramitarla.

Dar de baja la tarjeta de crédito con deuda es un derecho: el banco no puede exigir el pago del saldo para tramitarla.

Cuando se acumulan deudas en la tarjeta de crédito, el titular puede solicitar la baja aunque todavía tenga un saldo pendiente. La entidad no puede exigir la cancelación de la deuda como condición para tramitarla, aunque la obligación de pago continúa vigente.

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El derecho está contemplado en la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito y en las normas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que permiten al usuario comunicar su voluntad de finalizar la relación contractual en cualquier momento.

Cómo dar de baja la tarjeta de crédito

La baja puede solicitarse a través de los medios electrónicos habilitados por la entidad, como la aplicación o el home banking, cuando el banco tenga disponible esa opción.

También puede gestionarse de manera presencial en una sucursal. En caso de que existan deudas pendientes, la entidad puede requerir que el trámite se realice personalmente, pero no puede condicionarlo al pago previo del saldo adeudado.

Al realizar el trámite, es recomendable solicitar y conservar una constancia de la baja, ya sea mediante un comprobante, número de gestión o confirmación emitida por la entidad.

Qué pasa con la deuda después de la baja

La cancelación de la tarjeta no elimina la deuda existente. El saldo pendiente continúa siendo una obligación del usuario y deberá ser abonado.

En el caso de los consumos realizados en cuotas, las cuotas pendientes continúan cobrándose de acuerdo con las condiciones de financiación correspondientes. La baja tampoco elimina los intereses que puedan aplicarse sobre una deuda que permanezca impaga.

Lo que cambia es que, desde la baja, no pueden continuar cobrándose cargos o comisiones vinculados al mantenimiento de la tarjeta. Esto no significa que desaparezcan los conceptos relacionados con una deuda pendiente.

Por eso, cancelar una tarjeta permite evitar nuevos cargos de mantenimiento asociados al producto, pero no modifica las obligaciones generadas antes de la baja.

Qué conviene hacer antes de solicitar la baja de la tarjeta de crédito

Pagar las tarjetas de crédito después de las vacaciones, una odisea para los argentinos. (Foto archivo)

Pagar las tarjetas de crédito después de las vacaciones, una odisea para los argentinos. (Foto archivo)

  • Solicitar una constancia del trámite y conservarla.
  • Revisar el último resumen para conocer el saldo pendiente, las cuotas que quedan por pagar y los intereses aplicables.
  • Si existe una deuda que no puede cancelarse de inmediato, consultar las alternativas de financiación o refinanciación disponibles.
  • Si el banco rechaza la solicitud por la existencia de una deuda, realizar primero el reclamo ante la propia entidad.
  • Si el problema no se resuelve, se puede recurrir a los canales de reclamo del BCRA o a Defensa del Consumidor.

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