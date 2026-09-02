En el Día de la Industria, la crítica del vice de la UIA al Gobierno: "Esta gente no conoce el país"

Guillermo Moretti apuntó contra el rumbo económico

En su análisis, el vicepresidente de la UIA cuestionó especialmente el perfil económico de la actual administración y utilizó una dura comparación para referirse al presidente Milei. “Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, sostuvo.

Moretti también hizo referencia a la situación patrimonial del mandatario y cuestionó el contraste entre el crecimiento de sus finanzas personales y el nivel de endeudamiento del país. “Sí debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeuda”, afirmó.

La industria manufacturera, en el centro de la preocupación

El dirigente reconoció que existen actividades que muestran una evolución diferente dentro de la economía, pero advirtió que esa situación no se replica en el conjunto del entramado industrial.

En particular, mencionó a la minería, la energía y el petróleo como sectores hacia los cuales el Gobierno está orientando buena parte de sus políticas.

Sin embargo, señaló que la industria manufacturera atraviesa un escenario mucho más complejo. “La industria manufacturera en su conjunto está en una situación muy, muy difícil”, sostuvo Moretti, quien anticipó además un panorama complicado para el futuro de la actividad.

El reclamo por una política industrial

Para el vicepresidente de la UIA, uno de los principales problemas es la ausencia de una estrategia específica destinada al desarrollo industrial. “No hay una política dedicada a la industria, al contrario. Todo lo que se está haciendo es una política de desindustrialización”, afirmó.

Moretti también vinculó el desarrollo productivo con el sistema educativo y científico argentino. En ese sentido, remarcó que la industria necesita contar con instituciones capaces de formar profesionales y desarrollar conocimiento.

“No puede haber industria si vos no tenés escuelas técnicas, no puede haber industria si vos no tenés universidades, no puede haber industria si vos no tenés CONICET, no puede haber industria si vos no tenés INTI”, enumeró.

La importancia del mercado interno para la industria

Otro de los ejes planteados por el dirigente empresario fue el papel de la demanda interna en el crecimiento de la producción nacional.

Moretti consideró que el fortalecimiento del mercado interno es una condición necesaria para que un país pueda desarrollar una estructura industrial sólida. “Sin mercado interno no hay ningún país que se haya desarrollado industrialmente”, sostuvo.

Con ese diagnóstico, el vicepresidente de la UIA describió el futuro de la actividad como “muy precario y muy difícil” y volvió a reclamar medidas que permitan sostener y desarrollar la industria manufacturera argentina.