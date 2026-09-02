Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (14 + 13) - 6 × (28 - 7) + 32.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (14 + 13) - 6 × (28 - 7) + 32.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
14 + 13 = 27 | 28 - 7 = 21
La expresión queda así: 5 × 27 - 6 × 21 + 32
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
5 × 27 = 135 | 6 × 21 = 126
La expresión queda así: 135 - 126 + 32
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
135 - 126 = 9 |
9 + 32 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se empieza de izquierda a derecha sin mirar los paréntesis y las multiplicaciones, la cuenta puede desviarse rápido. Este tipo de juego es una forma simple y entretenida de entrenar cálculo mental, concentración y lectura atenta de consignas.