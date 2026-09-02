Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

14 + 13 = 27 | 28 - 7 = 21

La expresión queda así: 5 × 27 - 6 × 21 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 27 = 135 | 6 × 21 = 126

La expresión queda así: 135 - 126 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

135 - 126 = 9 |

9 + 32 = (?)

Resultado final: 41

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se empieza de izquierda a derecha sin mirar los paréntesis y las multiplicaciones, la cuenta puede desviarse rápido. Este tipo de juego es una forma simple y entretenida de entrenar cálculo mental, concentración y lectura atenta de consignas.