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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 5 × (14 + 13) - 6 × (28 - 7) + 32.

Leé también Desafío matemático: ¿lo podés resolver en menos de 10 segundos?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: probá resolver esta cuenta paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

14 + 13 = 27 | 28 - 7 = 21

La expresión queda así: 5 × 27 - 6 × 21 + 32

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

5 × 27 = 135 | 6 × 21 = 126

La expresión queda así: 135 - 126 + 32

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

135 - 126 = 9 |

9 + 32 = (?)

Resultado final: 41

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se empieza de izquierda a derecha sin mirar los paréntesis y las multiplicaciones, la cuenta puede desviarse rápido. Este tipo de juego es una forma simple y entretenida de entrenar cálculo mental, concentración y lectura atenta de consignas.

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