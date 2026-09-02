José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española

Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. Ante la mirada del resto de huéspedes como Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viajaba acompañada de su amiga, y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers, recorrerán los rincones del lujoso hotel buscando respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cuatro episodios.

Completan el reparto Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), en el papel de Fonseca, un ambicioso director de cine y Cristina Kovani (El silencio, La caza: Guadiana), que interpreta a una joven y apasionada actriz. Además, al elenco se suman actores como José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

José Coronado tendrá un papel inesperado en el centro del misterio

El personaje central de la historia será Basil, interpretado por José Coronado.

Cuando la muerte de Elisa Mander convierta el hotel en una escena de investigación, las personas atrapadas en el lugar comenzarán a mirar a Basil como alguien capaz de resolver el misterio. El actor deberá trasladar a la vida real las habilidades deductivas que durante años representó frente a las cámaras.

Basil tendrá que observar, escuchar y relacionar cada detalle. Las conversaciones podrán esconder información. Los silencios podrán ser tan importantes como las palabras. Y cada uno de los presentes podría tener un motivo para no contar toda la verdad.

¿Cuándo se estrena El problema final en Netflix?

Netflix estrenará El problema final el próximo 25 de septiembre de 2026.

La producción llegará en un mes cargado de novedades dentro del catálogo de la plataforma, pero buscará diferenciarse con una propuesta centrada en el misterio de época y en una investigación desarrollada dentro de un escenario cerrado.

La fecha ya fue confirmada oficialmente por Netflix. El estreno pondrá en marcha una historia en la que el espectador conocerá desde el comienzo las reglas básicas del juego.

Anuncio del estreno de El problema final en Netflix