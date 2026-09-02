En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
José Coronado
Netflix
ESTRENOS

José Coronado arrasa en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española

Netflix estrena "El problema final", su nueva serie española con José Coronado y una historia de misterio donde nadie estará libre de sospechas.

Banner Seguinos en google DESK
José Coronado brilla en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española de 4 capítulos. (Foto: Archivo)

José Coronado brilla en Netflix con el estreno de una nueva miniserie española de 4 capítulos. (Foto: Archivo)

Netflix estrena El problema final, una nueva miniserie española que llegará a la plataforma y que propondrá una historia cargada de secretos, sospechas y una muerte que cambiará por completo el destino de un grupo de personas aisladas. Con José Coronado al frente del elenco, la producción adaptará la exitosa novela homónima de Arturo Pérez-Reverte.

Leé también Netflix: Diego Peretti se luce con la serie argentina que es perfecta para ver en pocos días
Netflix: Diego Peretti se luce con la serie argentina que es perfecta para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

La apuesta reunirá los elementos clásicos del thriller de misterio. Un hotel aislado. Un temporal que corta cualquier comunicación con el exterior. Trece personas atrapadas. Y una muerte que, en un primer momento, parecerá tener una explicación sencilla, pero que pronto abrirá la puerta a una investigación mucho más compleja.

La ficción estará protagonizada por José Coronado, acompañado por María Valverde, Martiño Rivas, Maribel Verdú y otros reconocidos nombres del cine y la televisión española. Netflix presentará así una historia de época construida alrededor de una pregunta central: si todos tienen algo que ocultar, ¿quién será capaz de decir la verdad?

¿De qué trata El problema final en Netflix?

Durante la primavera de 1959, trece personas quedan aisladas por un temporal en un islote proximo a Mallorca. Nadie imagina lo que está a punto de suceder en el pequeno hotel en el que se alojan: Elisa Mander, una discreta turista de origen ingles, aparece muerta. Lo que en un principio parece ser un suicidio pronto comienza a dar senales de ser algo mucho mas inquietante: un asesinato.

Basil (Jose Coronado), un actor retirado que en otro tiempo encarno en la gran pantalla al mismisimo Sherlock Holmes, se verá convertido, casi sin pretenderlo, en el encargado de desentranar lo ocurrido. Ante la mirada del resto de huéspedes como Adela Figueroa (María Valverde), una misteriosa joven que viajaba acompañada de su amiga, y de la mano de Foxá (Martiño Rivas), un joven escritor de thrillers, recorrerán los rincones del lujoso hotel buscando respuestas y poniendo a prueba la serenidad de la señora Ausländer (Maribel Verdú), gerente del enclave.

En un lugar del que nadie puede salir y al que nadie puede llegar, todos los huespedes y empleados se convertiran en sospechosos de un crimen que a cada momento que pasa se revela mas complejo y enrevesado de lo que nadie pudo imaginar en un principio. El problema final es una sofisticada adaptación de uno de los libros más vendidos de Arturo Pérez-Reverte, un thriller de época cargado de secretos, misterio y giros inesperados. Esta nueva miniserie, que combina thriller y misterio en un envolvente contexto de época, contará con cuatro episodios.

Completan el reparto Gonzalo de Castro (Políticamente incorrectos, La ternura), en el papel de Fonseca, un ambicioso director de cine y Cristina Kovani (El silencio, La caza: Guadiana), que interpreta a una joven y apasionada actriz. Además, al elenco se suman actores como José Condessa (Cacao, Rabo de Peixe) o Pepón Nieto (Smiley, Lo nunca visto), entre otros.

La miniserie está producida por Mod Producciones y cuenta con Fernando Bovaira (Mientras dure la guerra, La Fortuna) como productor, Urko Errazquin (El campeón, La vida padre) como productor ejecutivo y Alberto Macías, Carlos Molinero y Marisol Farré como guionistas. La dirección corre a cargo de Félix Viscarret (Una vida no tan simple, No mires a los ojos).

José Coronado tendrá un papel inesperado en el centro del misterio

El personaje central de la historia será Basil, interpretado por José Coronado.

Cuando la muerte de Elisa Mander convierta el hotel en una escena de investigación, las personas atrapadas en el lugar comenzarán a mirar a Basil como alguien capaz de resolver el misterio. El actor deberá trasladar a la vida real las habilidades deductivas que durante años representó frente a las cámaras.

Basil tendrá que observar, escuchar y relacionar cada detalle. Las conversaciones podrán esconder información. Los silencios podrán ser tan importantes como las palabras. Y cada uno de los presentes podría tener un motivo para no contar toda la verdad.

¿Cuándo se estrena El problema final en Netflix?

Netflix estrenará El problema final el próximo 25 de septiembre de 2026.

La producción llegará en un mes cargado de novedades dentro del catálogo de la plataforma, pero buscará diferenciarse con una propuesta centrada en el misterio de época y en una investigación desarrollada dentro de un escenario cerrado.

La fecha ya fue confirmada oficialmente por Netflix. El estreno pondrá en marcha una historia en la que el espectador conocerá desde el comienzo las reglas básicas del juego.

Anuncio del estreno de El problema final en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena en Argentina la miniserie española "El problema final" protagonizada por José Coronado.
  • La ficción, basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, narra el misterio de una muerte en un hotel aislado en 1959.
  • Con un elenco estelar, la producción promete intriga y giros inesperados en su trama de época.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
José Coronado Netflix Serie
Notas relacionadas
Ricardo Darín arrasa en Netflix con la comedia romántica que enamora a todos
Netflix anuncia una serie íntima que explora la vida y legado de Matthew Perry
José Coronado brilla en Netflix con el mejor thriller español y dura menos de 2 horas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar